Видеофакт: Украинские музыканты растрогали необычным исполнением знаменитой песни 14.10.2018, 14:52

Композицию «Вона» сыграли на бандуре и аккордеоне.

Композицию "Вона" украинской группы "Плач Єремії" сыграли на бандуре и аккордеоне. Кавер на известный хит записал музыкальный коллектив B&B Project.

Видео опубликовано на YouTube-канале музыкантов, сообщает apostrophe.ua.

"По нашему мнению, это одна из самых лирических украинских песен. Ее мелодия в осеннее время года по-особенному навевает теплые и ностальгические воспоминания. Именно поэтому мы решили сделать на нее кавер", - рассказали участники группы.

Музыканты напомнили, что в следующем году композиция "Вона" отметит 30-летие. "Уже прошло много лет, а песня до сих пор актуальна. Возможно в этом заключается секрет шедевра", - отметили они.

Пользователей сети растрогало исполнение ребят.

Коллектив B&B project был основан в марте 2015 года в Киеве. В нем принимают участие Сергей Шамрай и Татьяна Мазур. В репертуаре группы - известные композиции разных жанров, выполненные на народных инструментах.