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На Софийской площади в Киеве прошел благодарственный молебен за автокефалию

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  • 14.10.2018, 21:55
Фото: gordonua.com

На Софийской площади собрались тысячи украинских верующих.

14 октября на Софийской площади в Киеве прошел молебен за автокефалию православной церкви в Украине при участии президента Украины Петра Порошенко, передает gordonua.com.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов опубликовал в Facebook фотографии с молебна. На площади собралось несколько тысяч человек.

Фото: gordonua.com

Кроме президента Украины, перед собравшимися на площади выступили предстоятель УПЦ КП Филарет, предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий, епископ Украинской греко-католической церкви Богдан Дзюрах и представитель УПЦ МП.


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