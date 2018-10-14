На Софийской площади в Киеве прошел благодарственный молебен за автокефалию 1 14.10.2018, 21:55

Фото: gordonua.com

На Софийской площади собрались тысячи украинских верующих.

14 октября на Софийской площади в Киеве прошел молебен за автокефалию православной церкви в Украине при участии президента Украины Петра Порошенко, передает gordonua.com.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов опубликовал в Facebook фотографии с молебна. На площади собралось несколько тысяч человек.

Фото: gordonua.com

Кроме президента Украины, перед собравшимися на площади выступили предстоятель УПЦ КП Филарет, предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий, епископ Украинской греко-католической церкви Богдан Дзюрах и представитель УПЦ МП.