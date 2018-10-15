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Израиль возобновил полеты истребителей F-35

  • 15.10.2018, 7:46
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Разрешение было выдано после тщательного расследования.

Военно-воздушные силы Израиля восстанавливают полеты истребителей F-35B, приостановленные после аварии военного самолета этой модели в США.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

"Командующий ВВС Израиля разрешил возобновить регулярную эксплуатацию F-35В", - говорится в сообщении.

Разрешение на полеты выдано после тщательного расследования причин аварии.

Напомним, 28 сентября, в округе Бофорт, Южная Каролина, потерпел крушение новейший истребитель F-35 пятого поколения. По информации СМИ, это первая авария нового самолета.


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