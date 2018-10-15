Мэй считает сделку по Brexit достижимой 15.10.2018, 19:37

Тереза Мэй

Фото: AP

Британский премьер выступила перед парламентариями после визита министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС в Брюссель.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что считает сделку с Евросоюзом по "Брекзиту" "достижимой", несмотря на пробуксовку переговоров с Брюсселем из-за перспектив установления особого пограничного режима между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода Лондона из состава ЕС. Соответствующее заявление глава британского правительства сделала в понедельник, 15 октября, выступая перед парламентариями в Палате общин британского парламента, передает DW.

"Мы не можем позволить разногласиям подорвать возможность заключения хорошей сделки и оставить нас в ситуации, когда договоренностей нет - в ситуации, которой никто не хочет", - отметила она.

"Я по-прежнему считаю, что сделка, выработанная посредством переговоров, - наилучший выход для Соединенного Королевства и ЕС. Продолжаю считать, что она достижима", - подчеркнула Мэй.

Неудачный визит в Брюссель

Ее комментарий последовал после неудачного визита министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминика Рааба в Брюссель, где тот не смог добиться прорыва в переговорах в преддверии саммита лидеров стран Евросоюза 17-18 октября.

На этом фоне усиливаются опасения экспертов, что Лондон выйдет из состава сообщества 29 марта без соответствующего соглашения, что приведет к правовому и экономическому хаосу.

Мэй против жесткой границы с Ирландией

Британский премьер не раз заявляла, что не допустит установления на острове Ирландия жесткой границы. Кроме того, она не приемлет сценарий, при котором, в случае провала переговоров, таможенная граница пройдет по Ирландскому морю.

"Мы четко давали понять, что не согласимся ни на одну меру, которая повлияет на целостность Соединенного Королевства", - подчеркнула Мэй и в этот раз.

Выход Соединенного Королевства из состава ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Споры о стратегии Лондона на переговорах с Брюсселем раскололи ряды британской Консервативной партии, которую возглавляет Мэй.