Фотофакт: Школьница из Кобрина вырастила огурец-гигант 16.10.2018, 8:16

1,435

Третьеклассница завела свой первый огород просто из любопытства.

Третьеклассницу Ульяну Волкову огородником со стажем не назовешь. Интерес к растениеводству — не более чем детское любопытство. Свой первый огород школьница организовала на подоконнике в пластиковом лотке для рассады, в ячейки которого посеяла семена помидоров, огурцов, фасоли, арбуза, пряно-ароматных трав. Из любопытства положила и две семечки лагенарии, именуемой в простонародье индийским огурцом, пишет «Кобринский вестник».

— Семена остались у нас с прошлого года, когда мы впервые попробовали вырастить это декоративное растение, поэтому были готовы к тому, что в ячейке с лагенарией всходы могут не появиться. Но результат превзошел все ожидания, — рассказывает мама девочки Ольга Кравчук.

Уже в апреле мини-огородик Ульяны пестрел разными оттенками зеленого: рядом с изумрудными листочками салата пробивались к свету тоненькие стебельки помидоров, сердечки орегано и ворсистые росточки огурцов. Высадить лагенарию в открытый грунт пришлось в начале мая, так как скоро места в лотке ей стало маловато. Опасаясь холодов, растение укрыли пластиковой бутылкой, которую со временем стали использовать только в ночное время, с трудом помещая защитный колпак над пустившимся в рост экзотом. Уже в июне семейство любовалось зеленью, которая заплела всю беседку. Потом пошли плоды, собирать которые можно было хоть каждый день — настолько лагенария плодоносна.

Тоненькие и длинные, как стручки фасоли, они через несколько дней уже напоминали по виду кабачки, затем по мере роста стали походить на бейсбольные биты, которые в свою очередь вытягивались и выгибались, со временем все больше напоминая экзотических змей, висящих вдоль беседки. По словам бабушки юной огородницы, плоды индийского огурца обладают прекрасным вкусом и высокими диетическими качествами. Когда плоды еще небольшие, длиной 25−30 см, они употребляются в пищу как обычные огурцы, и по вкусу не уступают им. Плоды размером побольше используются в пищу так же, как кабачки и патиссоны. Из тех, которые достигают 2 м в длину и веса 7−10 кг, готовят разные блюда: делают салаты с уксусом, жарят в масле, варят вкусные соусы, икру и даже кашу. Плод растет невероятно быстро: по 8−10 см в сутки, и срезать его можно по частям — отрезаешь от плода, сколько нужно, а оставшаяся часть растет дальше.