Игорь Стасевич: Будем смотреть в будущее с оптимизмом 1 16.10.2018, 9:48

Полузащитник сборной Беларуси – о нулевой ничьей с командой Молдовы в Лиге наций.

Полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Стасевич поделился впечатлениями от нулевой ничьей с командой Молдовы в Лиге наций, сообщает pressball.by:

- В целом, игра нам не очень удалась, сложно что-то сказать по горячим следам. В первом тайме не хватало остроты у ворот соперника, не могли создать никакого опасного момента. Во втором такие шансы появлялись. Считаю, что 0:0 — закономерный результат.

- Что помешало победить? Волнение?

- Конечно, волнение всегда присутствует. Безусловно, с этим нужно справляться. Мы все знаем, что стоит на кону, а это немного давит. Но мы сыграли вничью не из-за этого.

- Какие шансы у сборной Беларуси на выход из группы?

- Теперь не все от нас зависит. Хотя обыгрывай Люксембург, и все в наших руках. Победить такого соперника непросто. Вы видите, что все идет у нас натужно в этой группе, но будем смотреть в будущее с оптимизмом. Будем готовиться, ничего не потеряно.