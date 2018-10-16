На польских предприятиях увеличилась зарплата и трудоустройство 16.10.2018, 14:24

1,137

Данные за сентябрь представило Главное статистическое управление Польши.

На польских предприятиях увеличилась заработная плата и уровень трудоустройства. Об этом «Радио Польша» сообщило Главное статистическое управление (GUS).

В сентябре средняя месячная зарплата на предприятиях составила 4771,86 злотых, а это приблизительно 1112 евро. Согласно полученным данным, заработная плата увеличилась на 6,7% по сравнению с тем же периодом в 2017 году.

Средняя занятость на предприятиях увеличилась на 3,2%. В сентябре в них было трудоустроено в них 6 миллионов 224 тысячи 900 человек.

Данные касаются предприятий, в которых работают более 9 сотрудников.