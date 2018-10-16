Лучшие фильмы с осенним настроением 1 16.10.2018, 16:14

Эти фильмы станут отличным дополнением уютными осенними вечерами.

Осенняя пора вызывает ностальгию, лирическое настроение, сонливость и желание забраться под одеяло эдак до марта, пишет telegraf.com.ua.

Чтобы немножко отдохнуть от суеты, предлагаем погрузится в атмосферу романтики и, возможно, трагизма, которая пропитана кофе и какао. Список осенних фильмов вам пригодится.

"Осень в Нью-Йорке"

Звездный дует Ричард Гир и Вайнона Райдер – то, что нужно в холодный осенний вечер. Успешный бизнесмен, владелец ресторана и бабник Уилл Кейн ради развлечения знакомится с 22-летней Шарлоттой, годящейся ему в дочери. Шарлотта сообщает ему, что ей осталось жить примерно год — из-за болезни сердца. Она смирилась с этим и категорически отказывается от операции. Для Уилла чувства сильнее мимолетности и он находит хирурга и уговаривает Шарлотту согласиться на операцию.

"Дом у озера"

Хотите формулу хорошей романтической мелодрамы? Вот она: Киану Ривз, Сандра Баллок, дом на берегу красивого озера и немножко чудес. Доктор Кейт Форестер покидает свой необычный дом у озера и переезжает. Уходя, Кейт оставляет в почтовом ящике письмо, которое должен получить новый обитатель дома. В дом вселяется талантливый архитектор Алекс Уайлер. Он пишет ответное письмо Кейт. Но из писем друг друга они выясняют, что живут в совершенно разное время.

Последний сентябрь, 1999

Классическое британское кино с прекрасной актерской игрой. Южная Ирландия, 20-е годы ХХ века, эпоха заката британского правления. В роскошном поместье аристократы Ричард Нейлор с женой леди Мирой доживают свой век, а в воздухе носится мятежный дух освобождения — кровавая битва против специального подразделения британской армии, сформированного для подавления IRA. Казалось бы, два столкнувшихся мира не могут иметь ничего общего, но любовь рушит все границы. У юной леди из высшего света, племянницы Нейлоров, и простого британского солдата нет преград для безумной любви, разгоревшейся в эти сентябрьские дни.

"Мои черничные ночи"

Этот фильм идеально подходит для просмотра холодными дождливыми вечерами. История двух людей, разговор которых меняет их жизни. Элизабет (Нора Джонс) находится в отчаянии, узнав об измене любимого человека. Пытаясь успокоиться, она изливает душу владельцу ближайшего кафе Джереми (Джуд Лоу). Всего один разговор, несколько пристальных взглядов, черничный пирог с мороженым, и вот уже родилась новая история любви. Но не стоит торопиться. Череда последующих событий о многом заставит задуматься и Элизабет, и Джереми.

"Ханна и ее сестры"

Ценители хорошего кино трудно представляют осень без фильмов Вуди Аллена. История начинается в день Благодарения и заканчивается год спустя. В течение этого времени героинь ждут любовь, потери, разочарования и юмор американского постановщика. Это идеальное сочетание комедии и драмы, где исследуются кризис среднего возраста, романтический всплеск новых чувств и опасности самообмана. Если весна — это сезон обновления, то осень — определенно, сезон перемен.

Октябрьское небо, 1999

Прекрасный фильм, рассказывающий о нелегкой жизни в шахтерском городке, станет хорошей эмоциональной встряской для тех, кто впадает осенью в меланхолию. "Октябрьское небо" снят по реальной истории Хомера Хикэма. После запуска советского спутника главный герой настолько влюбился в космос, что поставил себе задачу — построить собственную ракету и запустить ее в космос. В этом ему начинают помогать трое друзей и школьная учительница. Однако отец Хомера, шахтер — работяга, видящий сына только в роли продолжателя своего нелегкого дела, категорически противится стремлениям своего ребенка.

Сладкий ноябрь, 2001

Трудно представить подборку фильмов об осени без этой романтической мелодрамы с дуэтом Шарлиз Терон-Киану Ривз. Нельсон Мосс – типичный трудоголик, посвятивший свою жизнь карьере рекламного агента. Но однажды он встречает Сару, женщину, не похожую ни на кого свете. Она просит его быть ее парнем в течение одного месяца, а взамен Сара обещает изменить его жизнь полностью. "Сладкий ноябрь" — замечательный романтический фильм, который учит радоваться каждому, даже самому маленькому, мгновению жизни.

Однажды, 2007

Не фильм, а просто чудо, снятое за очень скромный бюджет. "Однажды" — музыкальная мелодрама, награжденная "Оскаром" за лучшую песню, а затем триумфально адаптированная на Бродвее. Он — уличный музыкант, которому не достает уверенности в себе, чтобы исполнять свои собственные песни. Она — юная мать, пытающаяся найти свое место в этом чужом, новом для нее городе. Без нее Он продолжал бы петь на улице, не замечаемый никем, без него Она не исполнила бы мечту. Эта картина дарит надежду на лучшее, когда в какой-то момент ты вдруг застрянешь в настоящем без веры в будущее, обязательно отыщется человек, который поможет тебе сдвинуться с мертвой точки.

Легенды осени, 1994

Всё начинается по законам классической сказки: жили-были отец и три сына, а однажды в их жизни появилась девица-красавица. И вот тут-то сказка заканчивается и начинается тяжёлая реальность. Появление женщины в мужском пространстве роковым образом меняет жизнь каждого из четверых героев. На фоне личных трагедий разворачивается Вторая Мировая война, с которой суждено вернуться далеко не всем членам семьи. Фильм пронизан осенней тоской и невыразимой любовью к земле предков – Великобритании.