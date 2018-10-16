В Минске мужчина угнал авто через три часа после суда за угон 9 16.10.2018, 19:01

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На угнанном в столице авто мужчина поехал в родные Старые Дороги.

Неработающего 28-летнего жителя г. Старые Дороги, подозреваемого в совершении трех краж автомобилей с территории Фрунзенского района столицы, задержали в Минске сотрудники УУР ГУВД Мингорисполкома и ОУР Фрунзенского РУВД г. Минска, передает abw.by.

Как было установлено, подозреваемый совершил первую кражу автомобиля с ул. Матусевича спустя три часа после выхода из зала суда Фрунзенского района Минска, где его приговорили к 4 годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа за совершенный три месяца назад угон, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Украденный Volkswagen Passat с ул. Матусевича злоумышленник оставил в лесополосе в 7 км от г. Старые Дороги. На следующий день мужчина совершил кражу автомобиля аналогичной марки с ул. Шаранговича. В этот раз краденое он оставил во дворе дома на ул. Вышелесского в Минске. Через несколько дней был украден Volkswagen Transporter с ул. Одинцова и припаркован около рынка в Дзержинске.

"Далее оперативниками в ходе разбирательств было установлено, что похищенный автотранспорт мужчина собирался перегнать в Россию. После, приехав на границу на одной из машин, мужчина стал узнавать у людей в очереди, как доехать до Смоленска. Ему сообщили, что пограничники проводят тщательный досмотр. Это спугнуло злоумышленника, он решил не пытаться выехать за пределы республики.

В ходе осмотра автомобилей следственно-оперативной группой со специалистом Фрунзенского (г. Минска) РО ГКСЭ обнаружены и изъяты следы рук, следы обуви, биологические следы. По изъятым следам рук при сравнительных исследованиях по базе АДИС в управлении ГКСЭ по г. Минску было установлено совпадение с задержанным лицом, что также подтвердило причастность фигуранта к совершению преступлений.

Все три автомобиля в технически исправном состоянии переданы владельцам.

Фрунзенским (г. Минска) РОСК проводится предварительное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного ст.205 УК РБ "Кража". Кроме того, в настоящее время проводится расследование на причастность гражданина к совершению ряда краж имущества из автомашин, припаркованных на территории Фрунзенского района Минска.

Известно, что ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угоны, кражи автотранспорта и кражи из автотранспорта", - говорится в сообщении ГУВД.