Видеофакт: Робот танцует, как Майкл Джексон 5 17.10.2018, 9:06

Танец стал хитом сети.

Робот Spot Mini одного из самых известных производителей Boston Dynamics научился танцевать. Ролик с танцем похожего на собаку механизма появился на официальном канале компании на YouTube, сообщает korrespondent.net.

На ролике четвероногий робот ритмично переставляет конечности, вращает "тазом" и пытается воссоздать "лунную походку" Майкла Джексона.

Производители не уточняют механику процесса. Не известно двигается ли робот по загруженной программе или в режиме живого времени анализирует музыку.