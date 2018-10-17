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Трамп озвучил лозунг своей президентской кампании 2020 года

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  • 17.10.2018, 12:48
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Дональд Трамп
Фото: flickr.com/gageskidmore

Президент США считает, что проделал отличную работу.

Президент США Дональд Трамп намерен баллотироваться на президентских выборах 2020 года под лозунгом «Сохраним Америку Великой».

Об этом Трамп заявил в интервью AP (перевод — nv.ua).

"Мой новый девиз - Сохраним Америку Великой (Keep America Great), я не хочу, чтобы кто-то разрушил ее, я проделал отличную работу...Но неправильный человек, который может прийти мне на смену, сядет за мой стол и может очень быстро разрушить все…Нет, я определенно пойду на выборы", - сказал Трамп.

Напомним, что в 2016 году предвыборным лозунгом Трампа была фраза «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again).


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