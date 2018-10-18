Опубликовано видео подготовки к нападению на колледж в Керчи 5 18.10.2018, 13:28

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Камера зафиксировала покупку 150 патронов.

В сети появилось видео, как устроивший взрывы и стрельбу в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков покупает оружие и патроны, сообщает atr.ua.

На видео с камер видеонаблюдения запечатлено, как Росляков рассчитывается за боеприпасы в местном оружейном магазине. Кроме того, источник опубликовал фото журнала из магазина. Согласно записям, Росляков купил 150 патронов 12 калибра.

Сообщается, что следователи приступили к изучению компьютера Владислава Рослякова. Последний поисковый запрос убийцы в незакрытой вкладке браузера: «как изготовить самодельное взрывное устройство». На жёстком диске сохранено много картинок, схем и инструкций самодельного взрывного устройства.

Как ранее сообщал ATR, по состоянию на утро 18 октября количество жертв теракта в керченском колледже увеличилось до 20.

Напомним, в Следкоме РФ рассказали, что взрывы и стрельбу в Керченском политехническом колледже устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Дело было переквалифицировано с теракта на убийство. Тело Рослякова с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из помещений колледжа.

Теракт в Керченском политехническом колледже в оккупированном Крыму произошел в среду, 17 октября. По состоянию на утро 18 октября известно о 20 погибших, и более 60 пострадавших. В тяжелом состоянии остаются 10 человек. Следственный комитет РФ расследует происшествие как «убийство двух и более лиц общеопасным способом». По данным СК РФ, убийства в учебном заведении совершил студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков.