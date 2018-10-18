Пашинян заявил об установлении оперативной связи с Азербайджаном 1 18.10.2018, 20:33

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Никол Пашинян

Фото: РИА «Новости»

По словам Пашиняна, Армения готова к переговорам с Азербайджаном по карабахской проблеме.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что налажен канал оперативной связи с Азербайджаном. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

«С азербайджанской стороной, как мы и договорились, установлена надежная оперативная связь. Мы можем сказать, что в течение получаса оперативные данные дойдут до президента Азербайджана, и если что-то будет с их стороны, то информация дойдет до нас», — сказал он.

Пашинян добавил, что на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения Карабаха и Азербайджана в последнее время ситуация «беспрецедентно спокойная». По его словам, это является результатом договоренности на саммите стран СНГ в Душанбе, который прошел в конце сентября.

В середине августа Пашинян заявил, что Армения готова к переговорам с Азербайджаном по карабахской проблеме.

На саммите глав стран СНГ Пашинян и правитель Азербайджана Ильхам Алиев договорились принять меры по снижению напряженности на линии соприкосновения в районе самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики и создать оперативную связь.