Выживший при теракте в Керчи студент: Стрелков было двое 9 18.10.2018, 22:45

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Фото: ТАСС

Один стрелял по толпе, а другой «зачищал» кабинеты.

Выживший при теракте в Керчи студент Даниил утверждает, что стрелявших было двое. Один стрелял по толпе, а другой "зачищал" кабинеты.

Рассказ очевидца опубликовал Telegram-канал Mash, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Зашел в политех и раздался громкий хлопок и взрыв был. Меня от ударной волны выкинуло, от чего я и получил контузию. Все начали бежать во внутренний двор, потому что в здании были выстрелы со второго этажа по внутреннему. По всем студентам открыли огонь, один открывал огонь по студентам, а второй, было слышно, заходил во все кабинеты, где были замдиректора и остальные, и открывал беспорядочную стрельбу", – рассказывает пострадавший.

Также студент заявил, что на территории корпуса нашли несколько растяжек.

Однако эта информация пока не подтверждается следователями, так как известнен маршрут Рослякова, а на записях камер он один.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.