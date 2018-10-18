закрыть
19 октября 2018, пятница, 1:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Выживший при теракте в Керчи студент: Стрелков было двое

9
  • 18.10.2018, 22:45
  • 4,831
Фото: ТАСС

Один стрелял по толпе, а другой «зачищал» кабинеты.

Выживший при теракте в Керчи студент Даниил утверждает, что стрелявших было двое. Один стрелял по толпе, а другой "зачищал" кабинеты.

Рассказ очевидца опубликовал Telegram-канал Mash, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Зашел в политех и раздался громкий хлопок и взрыв был. Меня от ударной волны выкинуло, от чего я и получил контузию. Все начали бежать во внутренний двор, потому что в здании были выстрелы со второго этажа по внутреннему. По всем студентам открыли огонь, один открывал огонь по студентам, а второй, было слышно, заходил во все кабинеты, где были замдиректора и остальные, и открывал беспорядочную стрельбу", – рассказывает пострадавший.

Также студент заявил, что на территории корпуса нашли несколько растяжек.

Однако эта информация пока не подтверждается следователями, так как известнен маршрут Рослякова, а на записях камер он один.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.


популярное за неделю

Мнение

Китай вернет у России свои земли
Китай вернет у России свои земли Андрей Пионтковский
Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей