Болельщик «Крумкачоў» подарит автомобиль лучшему игроку команды 19.10.2018, 15:52

Для этого команда должна выиграть вторую лигу.

Болельщик "Крумкачоў" Виталий Новиков пообещал подарить свой автомобиль лучшему игроку команды в том случае, если она выиграет национальной первенство во второй лиге (Д3). За четыре тура до финиша "вороны" идут вторыми, отставая от лидирующего брестского "Руха" на одно очко, пишет "Прессбол":

- Помните, в прошлом году, когда Крумкачы были в высшей лиге, один брестский клуб разыгрывал Renault Logan, и мы их потроллили, разыграв игрушечный автомобиль Audi (их спонсор на тот момент).

Сейчас у меня случилась прикольная история, я купил настоящий автомобиль Nissan Micra 2004 года, который в итоге не пригодился, и я решил его продать, на 500$ дешевле, чем купил, не считая вложений, которые были затрачены на исправление всех недочетов.

Так вот, весь сюр в том, что ко мне начали приезжать перекупы, люди, которые хотели скинуть еще 500$, и обычные покупатели, которые находили косяки и хотели купить авто за копейки. Я решил поступить немного нестандартно! Ведь суть продажи была не в том, чтобы кого-то надурить или заработать. Автомобиль более или менее неплохой. Да, есть косяки, крашенные элементы, парктороник не работает. Но разве это проблемы?

Так вот, я решил подарить этот автомобиль лучшему футболисту (на мой взгляд) "Крумкачоў", если команда займет первое место! Я не богатый человек, чтобы раскидываться деньгами, но очень люблю "Крумкачы" и не поддерживаю принцип халявы, поэтому, если халява и будет, то только за дело и только на футбольном поле!

Ляцець высока, глядзець далёка!

P.S. Если "Крумкачы" не воспользуются моментом и не займут первое место, продам "авто" за сколько купят и отдам деньги в детскую школу "Крумкачы".