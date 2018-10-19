Девять лучших городов Европы для путешествий осенью 19.10.2018, 17:01

Отличные варианты для красочной поездки.

В Брюгге, Праге, Эдинбурге и Берлине осенью особенно красиво, в Дубровнике можно купаться до конца октября, а в Барселоне и Флоренции не так много туристов, пишет mandruy.com.

Дубровник, Хорватия

Октябрь в Дубровнике — бархатный сезон. Температура воздуха днем совпадает с температурой воды в море (21-25 градусов). В такую погоду можно купаться и гулять по Старому городу. Туристов в Дубровнике осенью меньше, чем летом, поэтому у крепостных стен не будет столпотворения.

Берлин, Германия

Осенью в Берлине очень комфортно кататься на велосипеде, как это делают местные жители. Красивые маршруты проходят по живописному осеннему парку Тиргартен (Tiergarten). Арендовать велосипед можно в большинстве отелей за €8-10 в день.

Средняя температура в октябре падает до 12-14 градусов, но в местных ресторанах можно согреться горячим вином и перекусить овощным супом и колбасками с тушеной капустой.

Главное событие октября — Фестиваль света Festival of Lights: с 6 по 15 октября Берлинский кафедральный собор, Бранденбургские ворота и другие здания украсят световые шоу.

Лиссабон, Португалия

В Лиссабоне теплая погода держится в течение трех осенних месяцев. Иногда идут дожди, но это редкость.

Осень в Лиссабоне пахнет жареными каштанами, ими торгуют на площадях. В ноябре португальцы по-традиции пробуют вино нового урожая и закусывают жареными каштанами.

Прага, Чехия

«Бабье лето» (чеш. babí léto) длится в Праге до конца октября, а в конце ноября в городе открываются рождественские ярмарки.

С красно-желтыми кленами и разноцветными черепичными крышами Прага выглядит особенно фотогенично. Совершите прогулку по Вальдштейнскому саду, Староместской площади и Карлову мосту, где при входе торгуют трубочками тырдло. В ресторанах попробуйте кнедлики, запеченное свиное колено с картошкой или капустой, штрудель с изюмом и орехами и шоколадный «Захер».

Брюгге, Бельгия

Осенью деревья вдоль каналов Брюгге становятся ярко-красными, оранжевыми и желтыми и отражаются в воде, где плавают лебеди. Средневековые мощеные улочки, шпили церквей и башенки словно сошли со страниц сказок братьев Гримм.

Поищите в холле гостиницы, в туристических бюро или на городских стойках информации карту — на ней отмечены места, где можно попробовать вкусные бельгийские вафли и шоколад ручной работы.

Будапешт, Венгрия

Осень в Будапеште — время карнавалов и фестивалей. С 5 по 8 октября в Будапеште празднуют «Октоберфест» с крафтовым пивом, баварским стритфудом, концертами, карнавалом и фейерверками. С 6 по 22 октября — смотрят современное искусство на фестивале CAFE.

В Сеченскую купальню стоит зайти, чтобы увидеть самый большой банный комплекс Европы и искупаться в теплых бассейнах под открытым небом.

Барселона, Испания

Из-за туристов летом Барселона похожа на парк развлечений, и в городе очень жарко. Осенью в +20 гулять по парку Гуэль и готическому кварталу гораздо приятнее, а очередь в Собор Святого Семейства и музей стадиона «Камп Ноу» становится заметно меньше.

Гулять, слушать испанскую гитару, пить вино и каву и закусывать тапасом — лучший способ провести осенние каникулы в Барселоне.

Эдинбург, Шотландия

В середине сентября над островами Великобритании собираются низкие тучи и начинаются дожди. В это время туристическая столица перемещается из Лондона в Эдинбург, Южную Шотландию.

Погуляйте по Королевскому ботаническому саду, поднимитесь на холм «Трон Артура» (Arthur’s Seat), осмотрите знаменитый Эдинбургский замок — древнюю резиденцию шотландских королей и попробуйте шотландский виски в одном из местных пабов. В Центре шотландского виски проводят экскурсии с дегустациями лучших образцов.

Флоренция, Тоскана, Италия

С приходом осени во Флоренции туристов становится меньше, а с середины октября в Тоскане наступает золотая осень. Итальянцы говорят: «Если бы Бог искал на Земле место для Рая, он бы создал его в Тоскане». В октябре во Флоренции примерно 18 градусов тепла — это лучшее время, чтобы гулять по музеям, делать покупки и пить кофе на террасах кафе.