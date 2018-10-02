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В Пентагоне получили по почте конверты, возможно, содержащие рицин

  • 2.10.2018, 21:45

Рицин – один из самых опасных ядов растительного происхождения.

Министерство обороны США сообщило во вторник о введении карантинного режима в почтовом отделении Пентагона в Вашингтоне, передает «Голос Америки».

Это произошло после того, как в Пентагон было прислано несколько конвертов, в которых, предположительно, находилось токсичное вещество рицин.

В заявлении Пентагона говорится, что ФБР занимается анализом содержимого конвертов, первый из которых поступил в почтовое отделение Минобороны в понедельник, 1 октября. В ведомстве отказались от дальнейших комментариев.


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