В Пентагоне получили по почте конверты, возможно, содержащие рицин 2.10.2018, 21:45

Рицин – один из самых опасных ядов растительного происхождения.

Министерство обороны США сообщило во вторник о введении карантинного режима в почтовом отделении Пентагона в Вашингтоне, передает «Голос Америки».

Это произошло после того, как в Пентагон было прислано несколько конвертов, в которых, предположительно, находилось токсичное вещество рицин.

В заявлении Пентагона говорится, что ФБР занимается анализом содержимого конвертов, первый из которых поступил в почтовое отделение Минобороны в понедельник, 1 октября. В ведомстве отказались от дальнейших комментариев.