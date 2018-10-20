Высокая цена афганских парламентских выборов 20.10.2018, 10:56

Фото: Reuter

Жители Афганистана сегодня выбирают депутатов нижней палаты парламента, чьи полномочия продлятся 5 лет.

Из 250 парламентских мандатов 68 зарезервировано за женщинами. Первоначально выборы планировалось провести в 2016 году, но из-за проблем с безопасностью и политических конфликтов голосование было перенесено. Оно считается проверкой готовности Афганистана провести президентские выборы в 2019 году, пишет dw.com.

Проблемы с безопасностью перед выборами в Афганистане

Пожалуй, главной проблемой и вызовом для властей страны является обеспечение безопасности голосования. Для достижения этой цели 54 тысячи сотрудников правоохранительных органов будут нести службу на большинстве из в общей сложности 5 тысяч избирательных участков по всей стране. Еще около 2 тысяч участков было решено закрыть и вообще не проводить там голосования из-за высокого риска нападения со стороны боевиков "Талибана" и "Исламского государства".

Сегодня около 14% территории Афганистана контролируется исламскими экстремистами - причем эта цифра в последнее время только растет. В преддверии выборов боевики сделали множество заявлений о своей готовности сорвать голосование, которое, по их мнению, было навязано афганскому народу странами Запада.

В ходе терактов на предвыборных мероприятиях по всей стране погибли десятки человек. Талибы также отдельно обратились к преподавателям и студентам учебных заведений страны, угрожая расправой тем, кто придет на выборы. Угрожают и самим кандидатам: как минимум, 10 из них были убиты в ходе нынешней избирательной кампании.

Низкая политическая культура в Афганистане

Другой проблемой нынешних выборов остается низкая политическая культура кандидатов. "Многим бывшим лидерам вооруженных формирований даже в голову не может прийти идея признать результаты выборов, когда они проиграли, - говорит Фаиз Мохаммед Заланд, преподаватель университета Кабула. - Они считают, что просто заслужили свой кусок пирога власти".

Впрочем, речь не только о бывших полевых командирах. На прошлых президентских выборах 2014 года оба кандидата тоже не соглашались с результатами голосования, а их сторонники грозили формированием двух независимых правительств в случае, если их лидер не будет объявлен победителем. Кризис тогда удалось разрешить только благодаря вмешательству США.

В итоге, вместе с проблемами в сфере безопасности все это ведет к нежеланию жителей страны приходить на избирательные участки. "Кто захочет рисковать жизнью, чтобы принять участие в выборах, которые еще к тому же будут далеко не безупречными?", - задает риторический вопрос Майкл Кугельман, ведущий эксперт по Южной и Юго-Восточной Азии из Центра Вудро Вильсона (Woodrow Wilson Center) в Вашингтоне.

Особенности политической жизни Кабула

Еще одной чертой современной политической жизни Афганистана является фактическое отсутствие политических партий, созданных на основе какой-либо идеи или идеологии. Подавляющее большинство из примерно 50 зарегистрированных сегодня в стране партий строятся вокруг конкретного лидера и имеют очень слабую идеологическую базу - или вообще никакой.

Причем многие из этих лидеров обвиняются в совершении в ходе гражданской войны 1990-х годов преступлений против человечности. Именно этот факт, отмечает Заланд из кабульского университета, и не позволяет международному сообществу оказывать таким партиям какую-либо поддержку.

Все указанные факторы вместе взятые не позволяют находящимся в стране международным наблюдателям надеяться на проведение открытых и справедливых выборов в Афганистане. Посол ЕС в Кабуле Пьер Майодон в интервью DW признал, что максимум, чего сейчас можно добиться, - это "ограничить нарушения" насколько возможно. "Важно, чтобы результаты голосования были приняты народом Афганистана, то есть, чтобы фальсификации не вышли бы за все мыслимые пределы", - объяснил он DW.