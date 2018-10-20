Лукашенко против льгот студентам на оплату проезда 23 20.10.2018, 11:55

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Фото: bila.by

Денег на это нет, заявил он.

Об этом он заявил на встрече со студентами Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и других вузов региона.

Один из вопросов, который задали студенты, касался возможности введения для них льгот на проезд в общественном транспорте, сообщает пресс-служба диктатора. Лукашенко подчеркнул, что не является сторонником такого подхода, и напомнил, что ранее в Беларуси еще с советских времен существовала целая система льгот.

«Страна льготников. Нефти и газа нет, как в России. А мы еще с советских времен… Как ковырнули, со сталинских времен некоторые льготы были», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что, когда встал вопрос наведения порядка в данном вопросе, было принято решение отменить все льготы, а следующим указом установить тем, кому действительно необходима поддержка.

Более того, что касается студентов, вузам выделяются из бюджета определенные средства, которыми они могут распоряжаться и направлять в том числе на социальную поддержку. «Чтобы они вместе с комсомолом, профсоюзом и руководством вуза определили, кому надо помочь, и не только для проезда», — пояснил Лукашенко.