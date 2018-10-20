Стивен Хокинг предсказал появление на земле расы суперлюдей 6 20.10.2018, 12:09

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Созданный с помощью генной инженерии новый вид людей уничтожит представителей сегодняшнего биологического вида.

Предположение выдающегося британского физика Стивена Хокинга о том, что в мире может появиться новая раса совершенных людей, вызвало множество споров среди его коллег. Физик утверждал, что новый вид людей появится благодаря тем, кто сможет заплатить большие деньги за изменение генетического кода своего и своих детей, передает zi.dn.ua со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, данное страшное пророчество физик сделал в своих статьях и эссе. Покойный британский ученый писал, что созданный с помощью генной инженерии новый вид людей уничтожит представителей сегодняшнего биологического вида.

«Я убежден, что в течение нынешнего века люди узнают, как модифицировать интеллект и инстинкты — такие, как агрессия, — писал Хокинг. — Вероятно, будет принят закон, который запретит генетические изменения для людей. Но кое-кто не сможет противиться искушению улучшить человеческие качества, такие как память, устойчивость к болезням и продолжительность жизни».

В «Кратких ответах на большие вопросы» ученый предположил, что состоятельные люди в ближайшее время смогут воспользоваться редактированием генетического кода, которое позволит им стать суперлюдьми, обладающими расширенной памятью, стойкостью к болезням, незаурядным интеллектом и долговечностью.

По его мнению, для тех, кто «не прокачался», это будет иметь соответствующие последствия.

«С появлением таких суперлюдей появятся и серьезные политические проблемы для неулучшеных людей, которые будут не способны конкурировать», — отметил ученый.

«Наверное, они вымрут или станут неважными. Их место займут существа, которые сами себя создали и которые будут улучшать свои характеристики с еще более быстрым темпом», — предположил Хокинг.