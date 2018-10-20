Как уроженец Беларуси стал одним из лучших польских мэров 20.10.2018, 19:42

Вадим Тышкевич желает белорусам победить диктатуру и создать самоуправление.

Уроженец Беларуси Вадим Тышкевич – мэр польского города Нова Суль, что на западе Польши. Он уже четырежды побеждал на выборах, а Нова Суль за эти 16 лет стала синонимом идеального капитализма. Историю города, пережившего свою смерть, и историю успеха мэра Новой Сули рассказывает белорусская служба "Радыё Свабода".

Тышкевичи из БССР

Вадим Тышкевич родился в белорусском городке Ганцевичи. Про свои корни он говорит – польско-немецко-русско-украинские.

После войны родные Тышкевичей уехали из Западной Беларуси в Польшу. Родители Вадима покинули Беларусь только в 1967 году. "Продали дом, имущество упаковали в один вагон и приехали сюда, в Нову Суль, где уже жила часть нашей семьи", – вспоминает Тышкевич.

Жизнь в БССР он помнит мало. В Нове Суле выучил польский язык. После окончания школы поступил на факультет точной механики Варшавского политехнического университета. В 1986 году Тышкевич создал свою компьютерную фирму и до 2002 года был успешным бизнесменом, пока знакомые не посоветовали ему выдвинуться на пост мэра города.

Сегодня у мэра Новы Сули – множество наград. Самая свежая – премия "Икона самоуправления" от Польского конгресса предпринимательства. За неделю до этого Тышкевич получил "Человека года" от Smart City Forum в Варшаве, а еще раньше звание "Человека года" от журнала Forbes. Дважды он занимал второе и третье место в рейтинге польских мэров журнала Newsweek. Стены его кабинета увешаны наградами. Есть даже медаль от полиции за задержание пьяного водителя, который сбил насмерть человека.

Нова Суль

Город Нова Суль (некогда Neusalz an der Oder) попал в состав Польши после Второй мировой войны. В коммунистические времена он был одним из промышленных центров Польши, но с падением коммунизма мощные фабрики обанкротились.

В конце 1990-х каждый второй житель города был безработным, по окрестностям рыскала мафия, а западные медиа снимали в Нове Сули телесюжеты про драматичные перемены в Польше.

Вадим Тышкевич рассказывает, что город был в очень сложной ситуации, когда он впервые стал мэром. Закрылись два завода, на которых работали около 10 тысяч человек, – крупнейшая в Европе фабрика нитей "Odra" и металлургический комбинат. Безработица составляла около 42%.

"Это было страшное время, – вспоминает Тышкевич. – Ко мне приходили женщины в слезах и говорили, что нечем кормить детей. Люди работали за 100 евро. Единственный способ спасти город был в возрождении экономики". Чем он и занялся.

"В Закопане есть горы, в Сопоте – море. У нас не было, за что зацепиться", – признается Вадим Тышкевич. Когда-то город славился своей промышленностью, поэтому в Нове Суле создали две большие промышленные зоны.

Сейчас при помощи Евросоюза в процесс ревитализации инвестировали 6 млн долларов. Тышкевич надеется, что Нову Суль спасут.

Новая жизнь города

Сегодня в 40-тысячной Нове Сули есть собственная городская и пригородная транспортная система. Она начала работу в июле. Город приобрел 27 новых современных автобусов, построил заправки, пункты ремонта, места отдыха для водителей.

Все городские дороги – новые, есть кольцевая. Внезапно попадется участок, который напоминает о прежних временах.

Вадим Тышкевич оправдывается: "Этот отрезок, к большому сожалению, не принадлежит городу. Это воеводская дорога, за нее отвечает власть воеводства. Сейчас мы боремся с ними, чтобы они завершили ремонт. Всего в Нове Суле мы отремонтировали и построили 70% дорог".

Строится супермаркет и жилой район с 800 квартирами для рабочих.

Строительства бассейна ждали долго – это едва ли не единственный повод, по которому жители города критиковали мэра. Сейчас проект реализуется: налоги от трех фирм полностью оплатят городу его строительство и содержание.

"Я объяснял, что мы не можем брать лишних займов, что мы построим его только тогда, когда будут деньги. Мне приходилось даже делать видеоблоги для социальных сетей, чтобы это объяснять. И вот, пожалуйста, скоро у нас будет бассейн без всяких кредитов. Управление городом – это как управление фирмой. Я перенес многие бизнес-механизмы на функционирование города".

Самым большим успехом Польши после падения коммунизма в 1989 году Вадим Тышкевич считает реформу местных властей. Ее суть проста – местную власть выбирают люди, и от ее работы зависит величина местного бюджета и расходы на конкретные проекты. Местная власть подчиняется не правительству в Варшаве, а избирателям.

100 гектаров фабрик

На поле, где недавно пасли коров, сейчас современная промышленная зона. Город построил дороги, развязки, и на это место пришли инвесторы. Сегодня площадь зоны – 100 гектаров. Несколько предприятий, которые построили на протяжении последних двух лет, уже работают. Это фабрика упаковочного производства и датская компания, которая делает булки для ресторанов"Макдональдс". На другой стороне улицы другая датская инвестиция, которая занимает аж 20 га, – фабрика шоколада.

Промышленная зона начинается от кольца с странным названием Gedia. Мэр объясняет, что так зовут одного из старейших инвесторов города, который пришел в Нову Суль в самое трудное время. Сегодня его компания дает работу 1700 рабочим.

На территории зоны работают фабрики, где делают мебель, упаковку, пищевые продукты, косметику, промышленные двигатели. Наибольшую площадь занимает автопромышленность. Здесь также одна из самых современных в Европе гут алюминия.

Журналист Радыё Свабода перепроверил названия компаний, которые увидел в Нове Сули – это швейцарские, японские, британские, немецкие, бельгийские инвесторы. Одна британская фирма делает в городе азиатское питание для своего рынка.

Сегодня технологический парк принадлежит городу, но Вадим Тышкевич уже планирует продать его частнику.

"Как только я выплачу кредит за него, то продам. Город на этом очередной раз заработает. Уже сегодня этот парк стоит 6 млн долларов. Благодаря этому мы получим средства на наши очередные проекты, а люди и так там будут работать дальше, просто с другим собственником".

На первый взгляд кажется, что практически все сделано за деньги Евросоюза. "Никто этих денег просто так не даст, – возражает Тышкевич. – Нужен проект и собственный денежный вклад. Такое удается далеко не каждому".

20 гектаров для отдыха на месте бывшей помойки

В центре города на 20 га находится рекреационная зона. Ее называют феноменом Новы Сулы. Здесь расположились одна из лучших в Польше трасс для велосипедов BMX, Wake Park, парк физики, парк техники, фитнес-парк.

"Раньше здесь была заброшенная земля. Все, что вы видите, построили наши безработные. Материалы они добывали после сноса других объектов в городе. Мы не такие богатые, чтобы позволить себе не использовать бывший в употреблении материал. Если спиливаем дерево, то режем его на доски, строим заборы или ограждения. Если строим новую дорогу, то забираем старые брусчатку, кирпич, все, что можно", – рассказывает мэр.

Парк физики построили благодаря помощи Евросоюза – на этот проект город получил 85% европейского финансирования. На 4,5 га под открытым небом разместили оборудование – около 50 установок, которые объясняют, как действуют правила физики в природе. Иногда здесь проходят школьные занятия, но посетить это место может каждый желающий. Вход стоит полдоллара.

За фитнес-парком под открытым небом размещен веревочный парк. Его также соорудили безработные – при поддержке города и по всем необходимым сертификатам. Проект разрабатывали альпинисты. Сегодня это крупнейший подобный объект во всем воеводстве.

В парке еще один интересный объект, который сложно назвать одним словом – выглядит он как гора с водопадами, скамейками, дорожками. Его придумали сами безработные. Там будет смотровая башня и мини-амфитеатр. Есть столики, можно посидеть, отдохнуть.

Территории всех площадок в этой зоне имеют своих собственников. Город делает свою часть работы, а собственник продолжает. Таким образом каждый имеет от этого пользу, говорит Тышкевич.

Город восстановил старый порт на Одере – когда-то это была самая некрасивая часть города. Сейчас он весь занят лодками, есть два туристических судна. Рядом отель, фитнес-клуб, ресторан.

"Иногда я не могу поверить, что произошли такие изменения. Мы вряд ли станем туристическим центром, но в субботу и воскресенье здесь отдыхают тысячи людей", – удивляется Вадим Тышкевич.

Мэр рассказывает, что когда-то здесь в центре стоял памятник советским солдатам, сделанный из дешевых стройматериалов.

"Он начал ржаветь, выглядел ужасно. И мы решили его убрать. В этом месте мы поставили универсальный памятник. Тогда это вызвало скандал, протест российского посольства. Но мы действовали не против кого-то. Мы хотели почтить всех героев, которые проливали кровь за Польшу. На памятнике так и написано: "Борцам за Польшу", – рассказывает Тышкевич.

Безработные, которые работают

По словам Тышкевича, многое в Нове Сули сделано руками безработных.

Когда город переживал сложные времена, безработные собирались каждое утро как раз на месте будущего парка отдыха, чтобы найти временную работу. Сегодня здесь собираются преимущественно люди предпенсионного возраста, рассказывает мэр Новы Сули. Город платит им минимальную зарплату, а они растят в парке цветы, рассаживают потом их по улицам, ремонтируют и выполняют другие задания городской управы. Руками безработных выстроена почти вся рекреационная зона в центре города.

"Я экономический либерал и враг раздачи денег. Ведь люди тогда начинают думать, что им кто-то обязан платить просто так. Работай – и получишь деньги. Это моя философия. Вот там под крышей – кубы дерева. Мы можем их отдать за так, но взамен пусть тот человек возьмет метлу и уберет улицу", – поясняет свою позицию Тышкевич.

Сегодня в городе Нова Суль всего 900 безработных при почти 40 тысячах жителей.

"У нас странная ситуация. Якобы есть еще безработица, но нам не хватает рабочих рук, и поэтому мы вынуждены привозить рабочих из других мест, за 25 км. Евросоюз дал на эту инвестицию аж 85% средств", – поясняет Тышкевич.

Подсказка странам бывшего СССР

Мэр Новы Сули уверен, что весь секрет успеха перерождения города – в местном самоуправлении, а это признак западной цивилизации. По его словам, Беларусь в этом смысле относится, к сожалению, к восточной цивилизации.

Вадим Тышкевич рассказывает, что два года назад гостил у сестры в Гомельской области и видел собственными глазами, как это все работает.

"Когда я перестал заниматься бизнесом и стал мэром, то мое материальное положение ухудшилось. А в Беларуси все наоборот: когда какой-то человек становится чиновником, то он внезапно начинает богатеть, – поясняет Тшкевич. – Дом мэру города строят рабочие государственного предприятия из государственных материалов. Если бы я делал такое здесь, то меня бы люди за это вывезли из ратуши на тачке".

Он считает, что Украине, чтобы догнать Польшу, надо пару десятков лет, а Беларуси больше. Причина, по его мнению, в том, что в Беларуси почти все государственное и нет реальной местной власти, какую выбирали бы граждане.

"Самоуправление – это основа государства. Если кто-то вам скажет, что развитие Польши связано с политикой правительства, то не верьте этому. Это заслуга местного самоуправления. Инвесторы в нашем городе, которые создают рабочие места и благодаря которым мы изменили облик города, не имеют никакого отношения к правительству. Это мы с ними договариваемся, а не политики в Варшаве", – рассказывает Тышкевич.

Вадим Тышкевич говорит, что часто критикует власть, но он живет в демократической стране.

"Власть ничего мне за это не может сделать, потому что это не она меня выбирает. Поэтому я желаю белорусам победить диктатуру и создать самоуправление по польскому образцу. Власть должны выбирать люди, и люди должны решать ее судьбу. Если власть захочет как-то наказать наш город, то мы их уже не боимся. Им ничего не удастся, так как у нас уже почти все есть".