Золотов на полиграфе

Золотов на полиграфе5
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 21.10.2018, 13:42
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Дорогой, слесарь-охранник-генерал! Это смешно.
Удивительный человек – начальник Росгвардии Золотов. Что ни скажет – все не то.
Последнее заявление Золотова о Навальном для газеты «Коммерсантъ» :
«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф».
Прямо, Полиграф Полиграфович.
Дорогой, слесарь-охранник-генерал! Это смешно.
Потому что это не у семьи Навального миллиардные богатства, а у Вас и Вашей семьи. Или их нет? А если есть, то откуда они взялись за годы власти Путина? Как так можно было обогатиться? Картошечка с капусткой помогли?
Поэтому, спрашивать Навального, подключив его к полиграфу, народу неинтересно.
А вот подключить Золотова к полиграфу, да еще в прямом эфире, так вся Росгвардия соберется послушать ответы своего начальника на вопросы о происхождении его богатства, «бизнесе», которым он, якобы, занимался. И не только Росгвардия прибежит смотреть, но и члены их семей.
И что-то нам подсказывает, что после ответов Золотова на полиграфе в прямом эфире никто из его подчиненных больше никогда не будет разгонять оппозиционные митинги и голосовать за Путина.
Представляете картину.
Сидит Золотов в прямом эфире, потеющий и красный, весь опутанный проводами, вокруг лучащиеся экраны, а напротив Навальный со списком вопросов. «Дома, квартиры, хоромы ваши? Откуда взяли?» И, конечно, классическое: «Кто с тобой работает?»
Не пройдет Золотов проверку. Зря он вспомнил полиграф.
«Глупость — дар Божий, но злоупотреблять им не следует». Отто фон Бисмарк.
Telegram-канал «СерпомПо»