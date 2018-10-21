Золотов на полиграфе 5 Telegram-канал «СерпомПо»

21.10.2018, 13:42

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Виктор Золотов

Фото: ТАСС

Дорогой, слесарь-охранник-генерал! Это смешно.

Удивительный человек – начальник Росгвардии Золотов. Что ни скажет – все не то.

Последнее заявление Золотова о Навальном для газеты «Коммерсантъ» :

«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф».

Прямо, Полиграф Полиграфович.

Дорогой, слесарь-охранник-генерал! Это смешно.

Потому что это не у семьи Навального миллиардные богатства, а у Вас и Вашей семьи. Или их нет? А если есть, то откуда они взялись за годы власти Путина? Как так можно было обогатиться? Картошечка с капусткой помогли?

Поэтому, спрашивать Навального, подключив его к полиграфу, народу неинтересно.

А вот подключить Золотова к полиграфу, да еще в прямом эфире, так вся Росгвардия соберется послушать ответы своего начальника на вопросы о происхождении его богатства, «бизнесе», которым он, якобы, занимался. И не только Росгвардия прибежит смотреть, но и члены их семей.

И что-то нам подсказывает, что после ответов Золотова на полиграфе в прямом эфире никто из его подчиненных больше никогда не будет разгонять оппозиционные митинги и голосовать за Путина.

Представляете картину.

Сидит Золотов в прямом эфире, потеющий и красный, весь опутанный проводами, вокруг лучащиеся экраны, а напротив Навальный со списком вопросов. «Дома, квартиры, хоромы ваши? Откуда взяли?» И, конечно, классическое: «Кто с тобой работает?»

Не пройдет Золотов проверку. Зря он вспомнил полиграф.

«Глупость — дар Божий, но злоупотреблять им не следует». Отто фон Бисмарк.

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