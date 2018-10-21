Бобруйчанка в Германии: Надо наслаждаться каждым днем, как немцы 21.10.2018, 17:56

Бобруйский лингвист – о том, почему любит приезжать в Германию.

Лидия Можейко более тридцати лет проработала в педагогике. Сейчас она оставила школу, занимается переводческой деятельностью и летом часто отдыхает в Германии, где живет ее дочь, пишет «Вечерний Бобруйск».

Родом Лидия Анатольевна из Архангельска, ее мать была журналистом, отец – боевой офицер, защитник Ленинграда. Затем отца перевели в Минск, куда он переселился с семьей.

Молодой лингвист приехала в Бобруйск после минского «иняза». Сначала работала в школе №14 (нынешняя гимназия №2).

– Тогда иностранный преподавался расширенно: я вела не только сам английский, но и историю, литературу, географию на английском, – вспоминает Лидия Анатольевна.

Лидия Анатольевна считает, что одна из проблем сегодняшней педагогики – это усеченное, сухое, выхолощенное преподавание гуманитарных наук и иностранных языков.

Лидия Можейко в музее современного искусства в Ганновере

Путешествовать необходимо для духовного обогащения

Во второй половине семидесятых Лидия Анатольевна работала также переводчиком на «Белшине», в конце 1980-х – заместителем директора по учебной части в школе №11. Сейчас занимается только переводом, часто отдыхает в Германии – там живет ее дочь.

– Я бывала в Ганновере, Мариенбурге, Нюрнберге, – рассказывает Лидия Можейко. – Живу обычно у родственников. Больше всего люблю ходить в музеи, замки, антикварные магазины, маленькие кафе. Восхищаюсь немецкой архитектурой. Люблю красное вино и баварские сосиски – в Германии очень хороший общепит.

Лидия Анатольевна Можейко в интерьере итальянского ресторана в Ганновере

Особенно запомнился ей один итальянский ресторанчик со скромным интерьером и при этом изысканно-корректным официантом.

– Он общался с нами на русском, немецком, итальянском и английском и был просто очарователен, – с улыбкой вспоминает бобруйский лингвист.

Образ жизни пожилых немцев, по мнению Лидии Анатольевны, тоже заслуживает внимания:

– Они очень активные. Даже люди с физическими недостатками часто и подолгу сидят в кафе, часами гуляют по улицам.

В немецких городах, отмечает Лидия Анатольевна, остро ощущаешь «урбанистскую среду»:

– Когда ты идешь в толпе, в которой нет различий, где это все не имеет значения, потому что вы все – жители одного города. И говорят они интересно – на смеси европейских языков, по-английски и по-немецки одновременно.

Лидия Можейко считает, что немцев от нас отличает еще и то, что они умеют быть более спокойными, сдержанными, терпимыми.

– Наверное, потому, что знают, что не бывает абсолютного счастья, и надо наслаждаться каждым днем, – добавляет Лидия Анатольевна.

Она ездит в Германию каждое лето и считает, что путешествовать необходимо, «потому что это духовно обогащает и расширяет видение мира».