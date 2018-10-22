Путин изображает из себя гопника 8 Айдер Муждабаев, «Главред»

22.10.2018, 12:45

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Айдер Муждабаев

Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Поэтому идут последние аргументы в виде муляжа бомбы на поясе.

Глава РФ Владимир Путин со своей фирменной улыбочкой ошарашил весь мир во время выступления в Валдае, заявив:

«Агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в Рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют».

На наших глазах Путин заявил, что Россия является страной православных шахидов, камикадзе, чокнутых самоубийц, готовых пожертвовать собой ради того, чтобы за собой утащить весь мир. Он заявил, что Россия является глобальным террористом, дал понять, мол, «держите меня семеро, иначе я тут все разнесу», поэтому с ним надо договариваться, не ссориться, не санкции накладывать, а всячески дружить, ублажать, гладить всемирного Чикатило.

Эта комедия рассчитана на цивилизованный мир, который боится людоеда-маньяка. Надо сказать, что таких людей много: один высокопоставленный украинский дипломат рассказывал, как происходит разговор с западными коллегами: «Скрипаля отравили, самолет сбили, войну ведут, Крым аннексировали, Россия ужасная страна и доверять ей нельзя. Какой вывод? Вывод – с Россией надо дружить». Такова психология никакущей западной элиты. Путин давно это «прохавал», выражаясь языком российской элиты, и теперь «берет на понт».

Мысль о том, что можно ужиться с Путиным, довольно странная: представьте, что на вашей лестничной клетке живет наркоман, убийца, который кошек душит, людей убивает, ребенка вашего мучает, дочь насилует, а вы собираете семейный совет, что делать и решаете – дружить. Заключать договор, надеяться на сотрудничество, а также подносить наркотики и давать деньги.

Но Путин – не сумасшедший. Гитлер был маньяк, а Путин – нет. Он со своим типом мышления, он службист с полукриминальным стилем мышления, абсолютно циничный, совершенно не идеалистичный. У него есть свои представления о том, как должен был устроен мир вокруг России, но это совсем не значит, что он готов пожертвовать собой, сравняв с землей весь мир. Путин ничего случайно на Валдае не говорит – все слова и реакция на них заготовлены - и сейчас миф о его безумии будет распространяться. Путин – это человек, который понял, что гопником быть выгодно и изображает из себя гопника.

Россия – страна-паразит, которая не производит ничего, кроме страха. Эти страхи она конвертирует в «Северный поток-2», «Южный поток», «Турецкий потока», желание вернуть Россию в ПАСЕ и т.д. И нашим и западным политикам на угрозы Чикатило стоит обращать внимание в размере нуля, или высмеивать.

Заявление Путина означает, что он боится вместе с окружившим его ворьем, что все скукожится, меньше получится воровать и мир их придушит. Поэтому идут последние аргументы в виде муляжа бомбы на поясе и ультиматумы. Украинским политикам надо ответить: «Парень, мы тебя не боимся, мы будем душить тебя медленно, но верно». И окружение Путина само принесет его голову на подносе, как это бывает с такого рода диктаторами, при этом рассказывая, как тот их мучил и заставлял воевать с Украиной. А первыми прибегут российские пропагандисты.

Айдер Муждабаев, «Главред»