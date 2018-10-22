Трамп призвал РФ и Китай «прийти в себя» 22.10.2018, 22:30

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Дональд Трамп

Президент США заявил о планах нарастить ядерный арсенал Вашингтона из-за России и Китая.

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о наращивании американского ядерного арсенала. По его словам, США будет наращивать свои возможности в ядерной сфере пока остальные страны «не придут в себя», передает РБК.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что его слова «обращены напрямую к России и Китаю».

Также Дональд Трамп вновь подчеркнул, что по его мнению Россия нарушает договор о ракетах средней и малой дальности.