Турецкие националисты разорвали альянс с партией Эрдогана
- 23.10.2018, 14:19
Раскол произошел из-за вопросов амнистии.
Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели заявил о прекращении союза с правящей Партией справедливости и развития Турции накануне муниципальных выборов, которые состоятся в марте 2019 года.
Об этом сообщает Associated Press.
Выступая во вторник в парламенте, Бахчели сообщил, что его партия MHP выставит своих кандидатов на местных выборах весной.
Раскол с правящей Партией справедливости и развития Эрдогана возник вследствие конфликта вокруг амнистии для некоторых заключенных, которую предложили националисты.
"Теперь мы проложим свой собственный путь. Мы не планируем вступать в альянс", - сказал Бахчели.
MHP была ключевой частью избирательного альянса Эрдогана во время парламентских и президентских выборов этим летом. Партия Эрдогана не смогла получить парламентское большинство и поэтому нуждается в поддержке националистов.