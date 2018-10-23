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Турецкие националисты разорвали альянс с партией Эрдогана

  • 23.10.2018, 14:19

Раскол произошел из-за вопросов амнистии.

Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели заявил о прекращении союза с правящей Партией справедливости и развития Турции накануне муниципальных выборов, которые состоятся в марте 2019 года.

Об этом сообщает Associated Press.

Выступая во вторник в парламенте, Бахчели сообщил, что его партия MHP выставит своих кандидатов на местных выборах весной.

Раскол с правящей Партией справедливости и развития Эрдогана возник вследствие конфликта вокруг амнистии для некоторых заключенных, которую предложили националисты.

"Теперь мы проложим свой собственный путь. Мы не планируем вступать в альянс", - сказал Бахчели.

MHP была ключевой частью избирательного альянса Эрдогана во время парламентских и президентских выборов этим летом. Партия Эрдогана не смогла получить парламентское большинство и поэтому нуждается в поддержке националистов.


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