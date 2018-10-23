Доллар подорожал на торгах в Минске 23.10.2018, 14:49

На валютных торгах 23 октября белорусский рубль сдал к американской валюте и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0011 и составляет Br2,0999 (22 октября - Br2,0988 за $1).

Евро подешевел на Br0,0119 до Br2,4078 (22 октября - Br2,4197 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0018 до Br3,215 за 100 российских рублей (22 октября - Br3,2132 за 100 российских рублей).