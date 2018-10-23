Про белорусского дона Корлеоне Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»

23.10.2018, 15:21

Белорусское государство - еще тот мафиози.

Как говорится, засунешь палец в рот - по локоть откусит. Причем даже не подавится. В Беларуси оплата за общежития выросла в разы. По некоторым оценкам, цены повысились на 80%. Если в прошлом году люди платили 50 рублей, то теперь цена за пользование помещением с общим душем и кухней может достигать и 230-и.

Не лучше ситуация и у тех, кто думал, что всю жизнь живет в квартире, а в конце вдруг узнал, что живет не в квартире, а в общежитии. Вот так жили себе люди, работали, мечтали о светлом будущем, получили квартиры, прожили там всю жизнь, а тут вдруг предприятия, на балансе которого находился дом, решило, что это больше не дом, а общежитие. А потому люди приватизировать свои квартиры не могут.

И более того, придется жителям теперь платить вдвое, а то и втрое больше. Ведь в стоимость коммунальных услуг сейчас входит и пользование помещением. Оплата же за электричество вообще составляет 90 рублей в месяц. За такие деньги можно ребенка в школу собрать накануне 1 сентября. На все претензии и жалобы жителей отвечают одинаково: не нравится - уезжайте.

И если вы думаете, что такие меры ввел какой-то капиталист, вы ошибаетесь. Инициатива повышения цен за аренду и коммунальные в общежитиях принадлежит государственному предприятию "Минсктранс", которое создавалось по приказу Мингорисполкома. Короче, еще из одной категории людей, наш дон Корлеоне может вытягивать деньги.

Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»