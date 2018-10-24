Техосмотр по-новому: путаницы стало гораздо больше 5 24.10.2018, 8:55

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Белорусские чиновники действуют по принципу «моя твоя не понимай».

Последнее время законотворческая инициатива государства бьет ключом. Не так давно на обсуждение общественности вынесли вопрос об изменениях в указ Лукашенко №504, который регулирует сделки по купле-продаже транспортных средств. Но не успела эта самая общественность толком осознать, что же все-таки ждет белорусских автолюбителей в обозримой перспективе, как в отечественном правовом поле появилось постановление Совета Министров РБ №747 от 18.10.2018 "О внесении изменений в постановление СМ РБ №1849 от 31.12.2002", пишет abw.by.

Постановление №1849 регулирует порядок государственной регистрации и государственного учета транспортных средств. За 16 лет своего существования этот документ пережил более 20 корректировок, последние были внесены в конце мая 2018-го. Самое время опять обновиться! Правда, на этот раз поправок набралось так много, что документ оказалось проще изложить в новой редакции.

Станет ли нам жить проще или, наоборот, будут созданы новые административные и, возможно, бюрократические барьеры в вопросах регистрации транспорта, постараемся порассуждать в этом материале.

Новая редакция - новое название. Теперь оно звучит так: "Положение о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия их с учета и внесения изменений в документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств". Нетрудно догадаться, что это просто формальность.

Расширился и понятийный аппарат, ведь предыдущий вариант пояснял только значение терминов "государственная регистрация и учет" и "идентификация транспортного средства", а теперь здесь есть и "номерной агрегат", и "осмотр транспортного средства", и "регистрационный знак". Очевидно, это сделано с целью исключить двойные трактовки данных понятий.

Освобожденные от регистрации

Регистрация колесных тракторов (самоходных машин), боковых прицепов к мотоциклам, мотовездеходов, шасси транспортных средств, гоночных автомобилей и мотоциклов, как и прежде, не потребуется. Более того, в этот список добавили снегоболотоходы, снегоходы, транспортные средства, имеющие видимые повреждения, не позволяющие осуществлять движение по дороге, и переоборудованные в неустановленном порядке.

Владельцы квадроциклов тоже по-прежнему могут "отдыхать" - регистрация их агрегатов не предусмотрена, несмотря на повышенное в текущем году внимание к этим ТС со стороны как ГАИ, так и главы государства.

Что особенно обращает на себя внимание? Если ранее документ не предусматривал регистрацию транспортных средств, "собранных из запасных частей, кроме собранных в организациях, имеющих соответствующее разрешение", то теперь вообще вопрос сбора автомобилей становится большой проблемой.

В новой редакции этот пункт звучит следующим образом: "транспортных средств, собранных из запасных частей, кроме собранных изготовителями транспортных средств".

"Изготовитель" и "организация, имеющая соответствующее разрешение" - это, как нам представляется, две большие разницы.

Изготовителей у нас можно по пальцам одной руки пересчитать, а специальных организаций, получивших лицензию, - в достатке. В их число входят и официальные дилеры. Зачастую сегодня они выполняют сложные восстановительные ремонты, которые при большом желании (как говорится, точка зрения зависит от занимаемой позиции) можно рассматривать как сборку авто из запасных частей. Значит ли это, что дилеры и другие "официалы" будут лишены права проводить масштабные восстановительные работы, ведь они никак не тянут на звание изготовителей транспортного средства? И что делать владельцам машин, которые серьезно пострадали, например, в ДТП и нуждаются в замене многих кузовных элементов? Эту проблему мы уже поднимали. Тогда мы говорили о том, что конкретизации требует именно понятие "собранных из запасных частей", чтобы исключить его спекуляцию. А теперь нужные пояснения не только не получены, но и проблема лишь усугубилась.

В заключение разбора этой части постановления к списку "запретов" на регистрационные действия добавились также автомобили, оборудованные спецсигналами и проблесковыми маячками без согласования с ГАИ. Так что любителям различных звуковых и световых эффектов, имитирующих спецтранспорт, придется такое оборудование снять.

Регистрация авто: проще не всегда лучше

Добавились новшества к процессу прохождения сверки VIN при осуществлении регистрационных действий. В новой редакции не предусмотрен осмотр транспортного средства, если оно ранее не было в эксплуатации, реализовано юридическим лицом Республики Беларусь и при наличии сведений о данном транспортном средстве в системе электронных паспортов транспортных средств. Простыми словами: если вы приобрели новый автомобиль у белорусского дилера, то сразу можете ставить его на учет, сверка номеров не требуется. Это, безусловно, логично, своевременно и заслуживает положительных оценок.

Регистрация транспортных средств физическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке на территории Республики Беларусь, будет осуществляться в регистрационном подразделении, на территории обслуживания которого физическое лицо зарегистрировано, а снять с учета авто можно будет в любом регистрационном подразделении. И такую идею мы тоже приветствуем.

Но не все так гладко. В п.11 нового постановления Совмина содержится следующая норма:

Регистрация транспортного средства не является регистрацией права собственности на имущество и осуществляется в обязательном порядке в случае необходимости участия транспортного средства в дорожном движении.

В настоящее время в свидетельстве о регистрации транспортного средства есть графа "УЛАСНIК". Это значит, что свидетельство о регистрации ТС является документом, подтверждающим право собственности. Что же мы получим после введения изменений в действие: "Регистрация транспортного средства не является регистрацией права собственности", но свидетельство, выданное в итоге регистрации, подтверждает право собственности? Или наоборот: "корочка" с надписью "собственник" само право собственности не подтверждает?

В таком случае какой документ будет фиксировать право собственности на автомобиль? Можно предположить, что это договор купли-продажи. В соответствии с п.1.2 Постановления СМ РБ №1459 регистрация таких договоров осуществляется путем проставления на каждом экземпляре договора печати регистрационного подразделения ГАИ, а в соответствии с п.1.2 Указа Президента РБ №504 такой договор вступает в силу только со дня его регистрации. То есть договор нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО зарегистрировать, чтобы он имел юридическую силу.

С таким подходом можно, сжав зубы, еще смириться. Ведь при покупке обычной машины договор купли-продажи все равно проходит регистрацию, то есть мы можем говорить о фиксации права собственности у покупателя.

Но не будем забывать про вторую часть определения: "Регистрация… осуществляется в обязательном порядке в случае необходимости участия транспортного средства в дорожном движении".

А если такой необходимости нет (например, автомобиль коллекционный или просто на нем никто не собирается ездить)? Значит, и регистрировать его не нужно? Допустим. Но как тогда подтверждать на него право собственности, если даже договор купли-продажи здесь неуместен?

Более того, мы получаем коллизию документов: постановление СМ разрешает не регистрировать такие машины (читай - и ДКП к ним), а президентский указ настаивает на полной форме заключения ДКП, то есть с регистрацией документа в ГАИ. Странно…

Въезжающим из России - "зеленый свет"?

Отдельные изменения касаются регистрации бывшего в эксплуатации транспорта, приобретенного в пределах Евразийского экономического союза и стоявшего ранее там на учете. Не секрет, что в большинстве случаев это приехавшая из России "бэушка".

Ранее при такой регистрации в обязательном порядке в трехдневный срок наше МРЭО отправляло запрос по месту выдачи "исходных" документов. Если ответ на запрос в течение трех месяцев не приходил, то сотрудники отправляли повторный запрос, а затем регистрационные документы уходили на экспертизу со всеми вытекающими последствиями.

Теперь схема упростится. На составление запроса отводится пять рабочих дней. Обязанность высылать повторные запросы снимается. Если ответ на запрос поступил и он не подтверждает выдачу в стране ЕврАзЭС регистрационных документов, то сами документы и автомобиль направляются для проверки в территориальный орган внутренних дел, где такие документы были предъявлены. Но вот что интересно: автомобиль можно будет снять с учета через шесть месяцев даже в том случае, если ответ на запрос не придет вовсе.

Как вы думаете, сколько мошенников не преминёт воспользоваться таким "облегченным форматом" проверки с белорусской стороны и лояльностью должностных лиц российской ГИБДД к конвертам с денежными знаками?

Меняем кузов автомобиля?

Новая редакция предусматривает такую процедуру, как внесение изменений в регистрационные документы по разрешению начальника регистрационного подразделения после осмотра, предшествующего такой замене.

Ранее, если сведения о предыдущей регистрации в регистрационных подразделениях устанавливаемого кузова отсутствовали, требовалось предъявление документов, выданных таможенными органами государств - членов Таможенного союза, подтверждающих, что кузов (кабина, рама) имеет статус товара Таможенного союза. Проще говоря, заменил кузов машины на ввезенный из-за границы - покажи растаможку.

В новой редакции о таких документах не упоминается. Но такой подход не упрощение, а очередная основа для путаницы.

Да, законодатель решил не требовать документы о легальности кузова при внесении изменений в регистрационные документы. А в случае регистрации ТС такое требование сохранилось:

53. В случаях, если установлено, что (53.1) на транспортном средстве, ранее зарегистрированном в Республике Беларусь, произведена замена номерного агрегата, регистрационные действия осуществляются только в случае подтверждения законности его приобретения (получения).

Опять что-то не так…

В общем, изменения грядут довольно существенные, есть вопросы по отдельным трактовкам вводимого документа, есть непонятные, на наш взгляд, положения, требующие разъяснений, есть и противоречащие другим законодательным актам и друг другу нормы.

Все свои замечания с просьбами пояснить спорные моменты мы направим в Совет Министров - орган, принявший документ. Правда, учитывая опыт составления подобных документов, наш запрос, скорее всего, спустят в ГАИ, которая скажет: "Читайте постановление".