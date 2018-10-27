Психологи рассказали, где искать гормон счастья 27.10.2018, 13:02

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Все под рукой.

Почему нас перестают радовать такие прекрасные вещи, как разноцветные шарики, мороженое с клубникой и буги-вуги из колонок? Психологи знают ответ. Многие из них, вместо длительных бесед или между ними предлагают клиенту просто поднять уровень гормонов счастья и радости, пишет changeua.com.

Если вам не хватает драйва и хочется немного эйфории, то вам нужнее дофамин. Этот гормон важно дозировать, ведь пребывать в на зашкаливающих уровнях радости и безудержного веселья — изматывающе тяжело.

А вот серотонин, дарующий светлую, глубокую радость, нужен практически всегда.

Предлагаем вам несколько источников гормона счастья.

Солнце — отличный источник серотонина. Нам важно быть на свету как можно чаще. Зимой это сложнее, поэтому существует понятие «сезонная депрессия». Если не хватает солнца, включайте свет, добавляйте желтого и оранжевого в интерьер и одежду.

Осанка — сутулость, сжатость и искривленность спины ухудшает настроение. Сама по себе ровна спина дает сигнал мозгу, что все ок. Выработка серотонина увеличивается.

Продукты, содержащие аминокислоту триптофан, из которой и продуцируется серотонин. Чемпион по его содержанию — твердый сыр. Есть триптофан и в плавленом сыре, нежирном мясе, яйцах, чечевице, фасоли, твороге, пшене и гречке. Нужны и продукты, содержащих витамины группы В (зеленые овощи, фасоль, овсянка), магний и калий (бананы, курага, отруби, финики, тыква).

Спорт. Выделяйте 20 минут в день для бега, зарядки или ходьбы — и настроение улучшится. Делайте упражнения, даже если после работы хочется просто лежать и притворяться диванной подушкой… Физические нагрузки — хороший способ снять умственную усталость. Все помнят то особое удовольствие, которое приходит после хорошей тренировки? Эта радость на клеточном уровне и есть действие серотонина.

Сон, воздух, творчество и хобби, общение с друзьями, музыка — все это поможет увеличить уровень серотонина и сделать жизнь прекраснее.