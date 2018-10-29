Как белорусам поменять «лысую резину» и заработать на этом 5 29.10.2018, 10:10

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Тема автомобильных шин набирает все большую популярность среди водителей.

Тем, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю, это предстоит, а тем, кто уже успел это сделать, нужно найти новое место для старых шин, пишет ABW.BY.

Но что делать, когда срок службы старой резины подошел к концу? Куда сдать шины, так чтобы не только не получить при этом штраф, а еще и по возможности на этом заработать?

Для начала рассмотрим самый выгодный вариант для держателя шин - найти организацию, которая примет у нас изношенный комплект за плату. Долго искать не пришлось, достаточно было ввести в Google запрос "сдать шины за деньги". Находим первый попавшийся ломбард и пытаемся туда дозвониться.

Оператор передает контакты человека, который занимается покупкой старой резины. Мужчина просит прислать размеры и фото шин ему в Viber.

Так как шин, которые можно сдать, у нас не оказалось, пришлось воспользоваться сайтом ABW.BY и взять фотографии и описание двух комплектов шин оттуда. Для эксперимента один из комплектов был подобран с остаточной высотой рисунка протектора около 3 мм (Continental 215/65 R16).

Второй же комплект максимально "убитый" (Pirelli 215/55 R16), чтобы проверить, сколько нам предложат за оба варианта.

К сожалению, был получен ответ, что резина слишком "лысая", а представители ломбарда готовы купить шины с остаточной высотой рисунка протектора хотя бы 5 мм. Впрочем, можно предположить, что продать шины с таким протектором будет выгоднее в объявлениях. Заработать не получилось.

Помимо ломбарда удалось найти ОДО "Ольга-1", которое занимается восстановлением шин для грузовых автомобилей. На сайте есть информация о том, что предприятию можно сдать старые грузовые шины за деньги. Единственным условием является то, что шины должны быть пригодными для восстановления.

Решили позвонить туда и узнать, сколько можно выручить за комплект резины для грузового авто, а заодно попытаться "пристроить" легковые шины. На другом конце провода ответили, что за комплект покрышек можно получить 40-50 рублей, конечно, каждая шина оценивается индивидуально, окончательная стоимость может измениться, но возможность заработать уже привлекает. Что касается легковых шин, то ничего конкретного не обещали, но и не отказали. Договорились, что подвезем их вместе с грузовыми, а дальше будет видно.

Теперь перейдем к другим вариантам. Денег в этом случае не заплатят, но, как указано на сайте, сдать шины в утилизацию можно совершенно бесплатно.

Одной из первых ссылок, которую удалось найти в интернете, был сайт группы компаний "Экология города". На сайте можно прочитать следующее: ОДО "Экология города" оказывает такие услуги, как прием, сортировка и доставка, а также утилизация изношенных автомобильных шин и других резиносодержащих изделий (отходов) прямо на заводы по переработке данных материалов в Республике Беларусь.

"Нам можно сдать бесплатно 4-6 шин с условием, что вы привезете их на наш склад. При себе нужно иметь только паспорт" - такая информация была получена в ОДО "Экология города". Склад, к слову, находится за МКАД, в а/г Сосны (трасса М4). Расстояние приличное, зато платить не надо.

Бесплатной утилизацией шин занимается также сеть магазинов "Автосеть". Сдать покрышки на утилизацию можно в Минске, Бресте, Гродно и Гомеле. По телефону сообщают, что сдать резину можно бесплатно, главное, чтобы было место на складе.

Еще лет 5 назад СМИ писали об открытии в Смолевичском районе первого в Беларуси завода по переработке изношенных автомобильных шин. Но на текущий момент никакой информации о нем в интернете, кроме новостей 5-летней давности, нет, а контактные номера телефонов не существуют.

Наверняка у многих читателей возникнет вопрос: а как же шиномонтажи? Ведь по идее старую резину можно сдать во время замены на новую. Обзвонив три шиномонтажа, мы пришли к выводу, что особого желания принимать старые шины на утилизацию там нет, однако все можно изменить, если предложить сделать это за отдельную плату.

- Здравствуйте, а можно ли при замене шин старый комплект оставить у вас?

- Вообще не желательно, у нас места не хватает.

- А если, скажем, за отдельную плату как-то сдать?

- Ну подъезжайте менять, поговорим.

В данный момент заставить шиномонтажи принять покрышки в утилизацию нельзя, ведь законодательство не обязывает их это делать.

Как пояснил заместитель директора по развитию шинных сервисных центров TyrePlus Василий Шимукович, сдать шины в утилизацию можно только в той организации, где это действие прописано в перечне оказываемых услуг. Как правило, эти услуги предоставляются за отдельную плату.

Выходит, что варианты сдать шины в утилизацию есть, однако все равно найдутся те, кто отнесет их на ближайшую помойку.

Обратимся к закону. На государственном уровне контроль за обращением с отходами координирует Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Статья 15.63 КоАП РБ "Нарушение законодательства об обращении с отходами"

Недобросовестное отношение к отработавшим свой ресурс шинам предусматривает наложение административного штрафа в размере:

от 5 до 50 базовых величин - для физических лиц;

до 200 базовых величин - для индивидуальных предпринимателей;

до 1000 базовых величин - для юридических лиц.

Конечно, кому-то проще выбросить покрышки, но ведь вовсе не трудно попытаться сделать все по уму. Тем более на своем опыте можем сказать, что поиск и звонок не заняли больше 10 минут.

В любом случае только вам предоставляется выбор: заплатить штраф или попробовать на этом заработать.