Ученые рассказали, какая еда может поднять настроение и работоспособность 3.10.2018, 19:24

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Американские ученые поделились результатами эксперимента.

В научно-популярном журнале British Journal of Health Psychology опубликована статья, в которой ученые из США приводят аргументы в пользу своего нового исследования о влиянии питания на настроение и работоспособность, передает aif.by.

Выяснилось, что питание отвечает не только на получаемые организмом витамины и полезные вещества. Оно напрямую связано с тем, как мы себя чувствуем. Так, жирная, богатая углеводами пища вызывает непродолжительное чувство удовлетворения. Однако после велика вероятность раздражительности, сонливости, апатии и плохого настроения.

Фрукты и овощи приносят обратный эффект. Эксперименты подтвердили, что те люди, которые употребляют ежедневно примерно 0,8 кг овощей и фруктов чувствуют себя более бодрыми и спокойными. Кроме того, у людей, которые питаются сбалансированно, наблюдаются более высокие когнитивные способности и физическая выносливость.

Для того чтобы доказать полученные факты, ученые провели эксперимент. Добровольцы каждый день записывали в дневник информацию о своем настроении и о том, что съедали. 405 человек на протяжении года вели подробный учёт, который анализировали специалисты. Догадки ученых подтвердились: все люди, употреблявшие овощи и фрукты, лучше себя чувствовали и чаще были в приподнятом настроении.