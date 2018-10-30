Подаренный на день рождения лотерейный билет принес миллион 30.10.2018, 13:12

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Билет канадке подарила внучка.

Пожилая жительница канадского города Реджайна, провинция Саскачеван, получила в подарок лотерейный билет и выиграла по нему миллион канадских долларов (около 50 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI (перевод — lenta.ru).

«Внучка спросила меня, что я хочу на день рождения, — рассказывает Этель Кларксон (Ethel Clarkson). — Мне не хотелось ничего просить, поэтому я предложила: "Может быть, лотерейный билет"». По ее словам, она никак не ожидала, что билет окажется выигрышным.

Кларксон планирует потратить часть денег на новый автомобиль, причем это, по ее словам, будет не «Феррари». Кроме того, она намерена расплатиться с долгами, а остаток поделить с родственниками и выгодно вложить. «Когда нет долгов и можешь помочь своей семье — это мечта», — говорит женщина.