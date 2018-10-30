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Что мы знаем о Алоизе Пашкевич, которая отдала жизнь для своего народа

  • 30.10.2018, 15:36

«Цётка» боролась за язык белорусов, «каб не ўмёрлі».

Пример будителя народа, пассионария, которая в буквальном смысле отдала жизнь для своего народа. Алоиза Пашкевич делала все для белорусской культуры: играла в театре, создавала кружки, школы и литературные произведения, передает «Белсат».

Боролась за язык белорусов, «каб не ўмёрлі». В Беларуси на официальном уровне есть памятники, улицы в ее честь. В местечке Острино на родине ее именем названа школа, во двор которой специально перенесли памятник «Цётцы». И никто не обращает внимания, что в то Остринской школе нет ни одного белорусского класса.


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