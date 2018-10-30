Хоккеисты минского «Динамо» на МТЗ: Посмотрели, как вы работаете на заводе и сделали выводы 30.10.2018, 19:16

Фотo: С. КОСТИНА

Хоккеистов и тренерский штаб «Динамо» завели на Минский тракторный завод.

Вечером понедельника "зубры" уступили хабаровскому "Амуру" 3:6, потерпев одиннадцатое поражение подряд, а утром вторника отправились на экскурсию к официальному партнеру клуба — МТЗ. Не подумайте ничего такого: мероприятие было запланировано заранее. Хотя что-то назидательное в этом есть, пишет pressball.by.

Программа стартовала около десяти утра в музее МТЗ рассказом об истории тракторного завода. Особенно внимательны оказались капитан Сергей Костицын, защитник Дмитрий Знахаренко и тренер Сергей Стась. Трио пристально исследовало предлагаемые фотографии и экспонаты. Тем более за экскурсоводом можно было не спешить, задерживаясь у заинтересовавших стендов, — всем посетителям выдали наушники, в которых звучал голос работника музея. Казионов и Степанов одними из первых осознали преимущества технологии и отстали от группы. Затем откололся Андрей Костицын, которого заинтересовало фото Арнольда Шварценеггера. А вот Кольцов все музейное время провел в связке с Горди Дуайером — в качестве переводчика.

Тем не менее даже смена антуража не помогла отвлечь хоккеистов от хмурых мыслей: по пути из музея на завод ребята обсуждали не новые впечатления, а перипетии матча с "Амуром", искали выходы из ситуации, в которой оказались. На другую тему динамовцы переключились только у строгой системы пропуска у входа на МТЗ. По принципу работы она напоминает алкотестер: дышишь в трубку и, если количество промилле не превышает норму, можешь пройти внутрь.

Все тренеры, хоккеисты и журналисты прошли без эксцессов.

Фото: hcdinamo.by

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Команда посетила три цеха. Экскурсовод рассказывал, для чего каждый из них предназначен, и вспоминал забавные истории о заводе. Казалось, без клюшек и коньков хоккеистов можно не узнать, однако работники МТЗ периодически вглядывались в лица — и, узнав, подходили фотографироваться. Динамовцы, в свою очередь, снимали видео на телефоны.

После обязательной программы хоккеисты остались на произвольную — пообщаться с болельщиками. Их оказалось так много, что фотографу еле удалось уместить всех в кадр на общем фото!

В цехе было шумно — тяжело услышать вопрос, непросто донести ответ. Поэтому делегатами от команды выступили двое — братья Костицыны. А главный вопрос, который интересовал неравнодушных: когда же "Динамо" прервет затянувшуюся серию поражений? "Зубры" надеются, что скоро… Но спрашивали, конечно, не только про игру. Некоторые даже интересовались, не собираются ли Костицыны вернуться в НХЛ.

Фото: hcdinamo.by

— Поздно возвращаться за океан. Там много молодых парней, которые демонстрируют хороший уровень игры, другие скорости. Поэтому, думаю, без шансов, — трезво оценил ситуацию Андрей Костицын.

Отвечать, кстати, пришлось не только за результаты команды, но и за весь детский хоккей в Беларуси.

— Почему нет хоккеистов в стране, которые могут закрепиться в НХЛ? Это надо спросить у ФХРБ, ведь они занимаются развитием вида. Видимо, пока это не очень получается, — начал отвечать Сергей Костицын, а завершил ответ Андрей. — Все равно есть какие-то детские хоккейные школы, в которые ребята уезжают даже в юниорские лиги и оттуда попадают на драфт. Надо себя показать сначала там, чтобы выходить на какой-то уровень.

Вы не видели, в каком состоянии находятся детские школы, например, в том же Новополоцке, — продолжили братья. — Многие — в плачевном. И не могут дать детям то, что давали раньше. Тогда все было на другом на уровне: та же форма, которую выдавали необеспеченным семьям. Сейчас, если простому человеку купить форму, сами понимаете, выйдет затратная сумма, ее не каждый родитель может позволить.

Фото: hcdinamo.by

В конце разговор вернулся к главной теме последних недель.

— Что будем с "Куньлунем" делать?

— Выигрывать, — уверенно произнес Сергей Костицын.

— Точно?

— Хоккеисты посмотрели, как вы работаете и сделали выводы. Если после этого визита они не дадут с "Куньлунем" 120%, нужно заканчивать тогда… Это экскурсия должна придать команде импульс. Посмотрев, как вы работаете, они должны пахать на льду, — включился в беседу с болельщиками Сергей Стась.

Пришло время снова фотографироваться.

Фото: hcdinamo.by

***

Это уже вторая попытка встряхнуть коллектив за последние сутки. В понедельник команда после игры с "Амуром" долго разговаривали за "закрытыми" дверями без участия тренеров. Во вторник же к месту пришлась экскурсия на МТЗ, где хоккеисты и тренеры услышали много слов поддержки от болельщиков. Возможно, благодаря этому "Динамо" в четверг и прервет серию неудач. Почему бы и нет?..

Напоследок об этой акции тимбилдинга высказался новый гендир "Динамо" Дмитрий Басков:

-Такие мероприятия приносят эмоциональную пользу. В любом случае, они нужны. "Динамо" не хватает командного духа, это видно не только нам, но и всем. Будем проводить такого рода встречи, будем думать, чем еще привлечь наших хоккеистов, чтобы они объединились и стали командой единомышленников, которые должны добиваться общей цели.

Мне очень понравилась эта экскурсия. Знаете, когда ты живешь с одной картинкой в голове, а потом появляется другая — это полезно. Иногда нужно оставить машину и сесть в общественный транспорт, чтобы посмотреть на людей. У хоккеистов должна произойти переоценка ценностей. Они должны увидеть и понять, что хоккей — интересная жизнь. Нужно ценить каждый день, проведенный в хоккее, потому что это когда-нибудь закончится.