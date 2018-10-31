История рассмотрения ГАИ одной аварии 4 31.10.2018, 12:01

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При наличии одного виновного настоящего виновного не ищут?

Совсем недавно на портале abw.by была опубликована новость о ДТП на МКАД утром 23 октября 2018 года.

Владелец регистратора Владимир обратился в СМИ с просьбой к автомобилистам помочь найти водителя минивэна, который, по его мнению, и спровоцировал данное ДТП.

Медленно, но верно очевидцы аварии стали появляться, и хотя на данный момент установить регистрационные знаки минивэна не удалось, но вода камень точит.

Однако снова вернуться к этой теме нас побудил разговор с Владимиром и выяснение обстоятельств, каким образом "разрулили" ДТП инспекторы ГАИ.

Владимир: "То утро было вполне обычным, погода нормальная, светало. В районе съезда на улицу Казинца я двигался по МКАД во втором ряду, когда минивэн из первого ряда одновременно с включением сигнала поворота стал перестраиваться в мой ряд. По сути, он просто выдавил меня из моей полосы, не убедившись в отсутствии препятствия при совершении этого маневра. Инстинктивно вывернул руль влево, произошел занос, я ударился об отбойник, а затем в меня врезался другой автомобиль. Водитель минивэна все прекрасно видел, но предпочел уехать с места ДТП.

Повреждения моего автомобиля оказались значительными, да и другой участник ДТП пострадал.

Приехавший наряд ГАИ довольно быстро определил меня виновником и предложил согласиться с его трактовкой ДТП с выпиской минимального штрафа. В противном случае санкции могли быть иными. Запись с регистратора должного эффекта не возымела. ДТП в принципе ситуация не из приятных, состояние шоковое - и я согласился, получив штраф 0,5 базовой величины.

Отойдя от первых впечатлений, решил внимательно посмотреть запись с регистратора, а также показал ее знакомым инспекторам ГАИ. Их мнение было прямо противоположным, чем у тех, кто оформлял ДТП".

Мы переслали это видео своим контактам в ГАИ и тоже в ответ услышали, что в аварии виновен водитель минивэна. Именно он при перестроении не убедился в отсутствии транспортного средства в полосе, в которую он перестраивался, чем спровоцировал ДТП.

Запись записью, но остается фактом то, что Владимир официально признан виновным и с этим сам согласился, а в такой ситуации протокол об административном правонарушении не составляется.

Но журналисты обратили внимание совсем на другое, а именно на то, как инспекторы ГАИ при оформлении ДТП обошли острые углы или ненужные моменты (можно называть как угодно), избавив себя от необходимости устанавливать водителя минивэна. Посмотрим их трактовку событий:

Учитывая качество фотокопии, переведем на текст: "Водитель данной автомашины двигался по МКАД, в результате неправильно выбранной скорости не справился с управлением своего ТС и столкнулся с двигавшейся в прямом направлении автомашиной Тойота. А/м получили механические повреждения. Пострадавших нет".

Статья 18.22. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных Правил дорожного движения

5. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных Правил дорожного движения, кроме нарушений, предусмотренных статьями 18.12-18.16, 18.19-18.21 настоящего Кодекса и частями 1-4 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти десятых базовой величины.

Но где же в описательной части ДТП сведения о минивэне, совершившем, на наш взгляд, неоднозначный маневр, который привел к печальным последствиям? И почему "не справился с управлением" в связи с "неправильно выбранной скоростью", а не в результате действий другого участника дорожного движения?

"А зачем? - сами ответим на свои же вопросы. - Придется же устанавливать, искать, ориентировки слать, видео с камер фотовидеофиксации истребовать, другие доказательства собирать - в общем, делать лишнюю работу. А так все согласны - все хорошо. И главное - работа упрощена до минимума, "видеть" всякое не нужное нет никакой необходимости".

Тем временем с Владимиром связались очевидцы, которых этот же минивэн также "подрезал" буквально за минуту до ДТП на МКАД, но им неблагоприятных последствий удалось избежать. Они сообщили о странном и опасном поведении водителя минивэна на дороге. С учетом полученной информации возникает резонный вопрос о физическом состоянии этого водителя. Но время, увы, ушло...

С разбором этого "полета" все. Владимиру же советуем обратиться в территориальный орган ГАИ с заявлением о проведении проверки с назначением полноправного административного процесса, где официально можно и запись с регистратора приложить, и очевидцев в качестве свидетелей позвать. И тогда правда, возможно, станет совсем иной.