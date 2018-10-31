Лихорадка Западного Нила добралась до Беларуси 31.10.2018, 20:27

Гомельские эпидемиологи предупредили об опасности лихорадки.

Африканская лихорадка чаще всего встречается в странах Средиземноморья, особенно в Израиле и Египте, регистрируется во Франции, США.

В этом году вспышка инфекции произошла в Сербии. Заболели более 200 человек, из которых 25 умерли. В Греции заразился 271 человек, из них 31 скончался. В Израиле зафиксировано более 60 случаев, 2 летальных, передает «Гомельская правда».

Лихорадка Западного Нила проявляет активность на территории Европы: зафиксированы случаи в Италии, Венгрии, Румынии. Известно, что житель Чехии заразился на отдыхе в Греции.

В ближайшем зарубежье, России, с начала года зарегистрировано свыше 400 случаев с типичными для вируса симптомами, 27 летальных исходов. Специалисты связывают вспышку инфекции с аномально высокой температурой и продолжительными дождями.

Вирус проникает в кровь человека через кожу при укусе комара. У большинства заразившихся (80%) болезнь напоминает простуду. У остальных развивается гриппоподобная форма.

Особую опасность представляют поражения нервной системы (менингиты, менингоэнцефалиты) из-за вероятности летального исхода. Профилактика заболевания сводится к борьбе с комарами.

В Беларуси переносчиками вируса в природе считаются обычные комары и клещи. Заболевание обычно развивается в летне-осенний период, что связано со временем активности переносчиков. За последние годы в Беларуси зарегистрировано два завозных случая лихорадки Западного Нила — из Сингапура и Греции.