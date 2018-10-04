США решили проучить Россию 1 4.10.2018, 12:19

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Об ультиматуме Вашингтона к Москве.

Посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон предупредила Россию, что Соединенные Штаты уничтожат российские запрещенные системы крылатых ракет, прежде чем они будут задействованы. Вашингтон считает, что Россия, нарушая Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, разрабатывает систему наземного базирования, которая позволит молниеносно нанести по Европе ядерный удар. И поэтому США угрожают уничтожить ракету, которая несет угрозу кому-то из стран-союзников. Прокомментировать этот ультиматум "Апостроф" попросил военного эксперта Алексея Арестовича.

Поскольку Хатчисон – посол в НАТО, это заявление носило успокаивающий характер для союзников. США имели в виду, что уничтожат российские ракеты, если они будут применены. Речь идет о системе противоракетной обороны, а не то, что Соединенные Штаты начнут наносить удары по местам хранения этих ракет. Сразу снимаем вопрос о каком-то военном или вооруженном конфликте между Соединенными Штатами и Россией по этому поводу.

Ведь как можно уничтожить ракеты, которые находятся на вооружении в Российской Федерации? Думаю, имеется в виду, что США способны уничтожить ракеты при угрозе применения, при переходе к боевым действиям. Потому что как это сделать иным образом? Если Россия не захочет уничтожать ракеты, что США сделают? Ничего. Наносить удары по складам – это уже слишком.

Речь о Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности, который был подписан в 1987 году и предусматривал уничтожение оружия, которое делало очень напряженной ситуацию в Европе и мире. Это ракеты операционно-стратегического назначения с дальностью до 5,5 тысяч километров. Они начали их уничтожать и даже доложили, что якобы уничтожили. А потом выяснилось, что Россия самовольно вышла из договора и нарушила один из главных документов в сфере стратегического наступательного вооружения, что является резким демаршем с точки зрения международного права и крайне недружественным шагом по отношению к другому государству-подписанту.

И это далеко не первый договор, который Россия нарушила. Поэтому США, видимо, решили, что достаточно и что Россию, видимо, надо проучить. И вообще системно действовать по этому поводу. Системность заключается в том, что они, видимо, будут вводить дополнительные санкции против России за нарушение этого договора.

Думаю, что договор не выживет, потому что Россия идет на эскалацию и сознательно его нарушила. И эти нарушения вполне вкладываются в ее политику. Не думаю, что соблюдение Россией этого договора возможно без радикальных изменений в политике России в результате, например, устранения Путина.