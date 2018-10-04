В Минске пьяный 20-летний китаец совершил ДТП и скрылся с места аварии 7 4.10.2018, 17:10

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ДТП произошло утром 4 октября на проспекте Дзержинского.

За рулем «БМВ 750» находился гражданин Китая. Его автомобиль врезался в машину «Форд Транзит» газовой службы, которая двигалась по дороге. После этого китаец выбрался из машины и ушел с места аварии. Оставленная машина сама поехала задним ходом, скатилась с дороги и врезалась в металлическое ограждение строительной площадки, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Милиция задержала виновника ДТП. В его крови обнаружено 0,48 промилле алкоголя. В отношении нарушителя составлено шесть административных протоколов. Их передадут в отдел по гражданству и миграции, который решит, целесообразно ли иностранцу дальше оставаться в Беларуси.