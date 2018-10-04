Пенс потребовал от Google прекратить разработку поисковика для Китая 4.10.2018, 20:38

Вице-президент США призвал не «поддерживать тиранию Пекина».

Компания Google должна прекратить разработку поискового приложения Dragonfly для Китая, заявил вице-президент США Майк Пенс, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Вице-президент предупредил, что американским бизнесменам стоит «дважды подумать» прежде чем выходить на китайский рынок в случаях, когда это предполагает передачу их интеллектуальной собственности или «поддержку тирании Пекина».

«Например, Google должна немедленно прекратить разработку приложения Dragonfly, которое усилит цензуру Коммунистической партии и скомпрометирует приватность китайских потребителей», — сказал Пенс.

Ресурсы Google с 2010 года недоступны для большинства пользователей из Китая. Компания решила уйти из страны после того, как ее сервисы подверглись массированной кибератаке, выполненной с китайской территории.

В августе в официальной газете компартии Китая рассказали, что Google может вернуться в страну, если будет работать в соответствии с местным законодательством. Материал был опубликован после того, как о таких планах американской компании сообщило издание The Intercept. По его данным, Google разрабатывает для этого поисковик Dragonfly — приложение для платформы Android, способное фильтровать нежелательные для властей Китая ресурсы.

Тогда же, как cообщала The New York Times со ссылкой на источники, сотрудники Google написали коллективное письмо своему руководству, в котором выразили протест в связи с разработкой поисковика для Китая.

В сентябре издание The Intercept рассказало, что поисковая машина Dragonfly будет связывать пользователя с номером его мобильного телефона и таким образом власти Китая смогут получить информацию о поисковых запросах конкретного человека.