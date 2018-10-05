Автор Ждуна создала новую скульптуру 9 5.10.2018, 8:55

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Маргрит ван Брифорт предлагает пользователям Сети самим назвать ее творение.

Скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, известная как автор Ждуна, представила публике свое новое творение. Фотографии своей скульптуры она опубликовала в своем Instagram. Имени у него пока нет.

Работа ван Брифорт представляет собой безрукое существо с крупными глазами, кошачьим носом и морщинистыми складками по всему телу. Задние конечности необычного зверька, лежащего на животе, выполнены в форме человеческих ног.

«Ему нужно имя!» — пишет Маргрит ван Брифорт.

В сети мгновенно откликнулись на призыв дать имя новой скульптуре.

А какой вариант предлагаете вы? Пишите в комментариях.