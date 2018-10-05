Арина Соболенко: Когда терять нечего, начинаешь играть в теннис 3 5.10.2018, 10:53

1,229

Арина Соболенко

Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Белорусская теннисистка рассказала, как ей удалось переломить ход игры в Пекине.

Чемпионка Уханя Арина Соболенко, в четверг в Пекине выигравшая восьмой матч подряд с 5:7, 2:5 у Каролин Гарсии, поделилась впечатлениями от победы, cообщает «Трибуна».

«При 5:7, 2:5 я сказала себе: Арина, давай. Все уже, терять нечего. Просто сделай все, что можешь. Это все, что от тебя сейчас требуется. В такие моменты терять уже нечего, и начинаешь играть в теннис. Я перестала думать, достаточно ли я хороша, не стремилась во что бы то ни стало попасть в линию. Это уже было неважно. Я просто хотела попадать и играть каждое очко.

Мне очень повезло выиграть второй сет. Я не знаю, что с ней произошло потом, но она уже не бежала так, как во втором, не попадала так, как во втором. Хотя до тех пор она играла невероятно, я ничего не могла поделать. Еще и не подавала. Не знаю, что произошло. Она играла очень хорошо. Так что мне повезло выиграть второй сет. А в третьем она уже не играла».

В четвертьфинале Соболенко сыграет с Ван Цян, выигравшей 14 из 16 своих последних матчей и 19 из 21 – в Китае (одно из поражений – по отказу).