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Украинская группа написалa песню из газетных заголовков

  • 9.10.2018, 20:37

Рок-коллектив Fontaliza выпустил новый альбом.

"Фірмові рухи" – четвертый студийный альбом украинской группы Fontaliza.  Альбом записан в 2018 году на киевской студии "Badminton". В альбоме семь треков, три из них  "Повільний рок-н-рол", "Фірмові рухи"  и "Тварина"   были ранее изданы синглами, на "Повільний рок-н-рол", пишет segodnya.ua.

Альбом уже есть в сети. В него вошли семь треков, а один из них вовсе написан из газетных заголовков. Вот как описывает этот момент фронтмэн группы Павел Холошев:

"Пожалуй самая концептуальная песня в альбоме. Вначале была только музыка. Была идея сделать что-то в стиле hip-hop, сделать вокальный речитатив или что-то вроде того, но использовать тот арсенал инструментов, который имеем: гитары, бас, ударные. В основе композиции очень искренний и примитивный гитарный риф, вокруг которого все и строится. Мы писали эту песню последней, к тому времени у нас закончились все идеи для текста. И мы решили составить текст из газетных заголовков. Вот что получилось", – говорит Павел.

Fontaliza – украинская группа из Горловки, что с 2014 играет инди-рок в Киеве. Команда известна мощными лайвами, выступлением в 2014 на НСК Олимпийском в качестве поддержки ОЕ, выступлениями на фестивалях Atlas Weekend, Файне Місто, Республіка, Схід Рок.


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