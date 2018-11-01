США официально отказались от иранской нефти 1.11.2018, 8:05

Дональд Трамп

Дональд Трамп подписал меморандум.

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому дается разрешение официально отказаться от поставок нефти из Ирана, сообщает nv.ua.

Решение было принято за несколько дней до введение второго этапа санкций против страны.

Меморандум будет направлен в Госдепартамент США, Минфин и Министерство энергетики. Документ был составлен после анализа ситуации на мировом рынке нефти.

"Я пришел к выводу, что в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями", - заявил Трамп.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.

Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Через этот пролив идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти.