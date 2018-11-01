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Россия ввела санкции против украинских граждан и компаний

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  • 1.11.2018, 11:05
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В список вошли 322 фирмы и 68 физических лиц.

Россия вела экономические санкции против 322 украинских компаний и 68 граждан. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте российского правительства.

Ограничения направлены на «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». Они подразумевают заморозку счетов, ценных бумаг и имущества в России, а также запрет на вывод капитала за ее пределы.

Среди попавших под санкции украинских граждан судьи Конституционного суда Украины, депутаты, бизнесмены, чиновники администрации президента Украины, главы органов исполнительной власти и компании крупнейших украинских предпринимателей. Полный список попавших под ограничения людей и компаний опубликован на сайте правительства России.

Россия может отменить санкции в случае отмены ограничений со стороны Украины. Поручение проработать санкции против Украины российскому правительству дал президент России Владимир Путин.


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