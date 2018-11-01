В Витебске перед приездом Лукашенко за ночь соорудили вертолетную площадку 17 1.11.2018, 19:50

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В Витебске идут авральные приготовления к визиту диктатора.

В Витебске в районе поселка Тарный и улицы Максима Горького идут авральные приготовления к визиту диктатора. Здесь соорудили даже площадку для посадки вертолета. Читатель tut.by прислал видео, как ее испытывают.

— Сегодня за одну ночь закатали в асфальт площадку бывшего автодрома, — сообщил местный житель, который просит его не называть. — Один из рабочих предположил, что, наверное, здесь сядет вертолет правителя. Утром здесь трудилось не менее 30 единиц техники и чуть ли не сотня людей.

Фото читателя TUT.BY

Бывший автодром в Зеленом городке, между улицей 1-й Заречной и переулком Прибережным, был заброшен лет 10. Но меньше чем за сутки тут все изменилось:

Фото читателя TUT.BY

— К новой площадке, которая появилась после нынешней ночи, теперь со всех сторон проводят дорогу. А раньше тут были гравийка и разбитый асфальт. Но вчера навезли щебень, песок и уложили новое асфальтовое покрытие.

— Площадку для возможной посадки вертолета сегодня испытали. Теперь все вокруг красят и благоустраивают, — сообщил местный житель.