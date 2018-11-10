Президент Литвы поздравила поляков по-польски 1 10.11.2018, 21:19

Даля Грибаускайте

Фото: facebook.com/D.Grybauskaite

Даля Грибаускайте на польском языке поздравила Польшу со столетием восстановления независимости.

Президент Литвы Даля Грибаускайте на польском языке поздравила Польшу со столетием восстановления независимости. Запись обращения опубликована на сайте главы литовского государства:

«Этот год для литовцев и поляков является годом восстановленной независимости. За нашу и вашу свободу!»

Также Польшу поздравил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Он отметил, что две «страны связаны общей культурой и ценностями, постоянной борьбой за свободу и независимость, и мы всегда были вместе даже в самые трудные периоды истории».

Необычный подарок к столетию независимости Польши был сделан Литовскими железными дорогами. Семь локомотивов в Вильнюсе исполнили национальный гимн соседней страны.

9 ноября из Каунаса, от памятника папе римскому Иоанну Павлу II стартовала XXIV Вильнюсская эстафета Независимости, организованная местной польской общиной. Эстафета длиной 315 километров проходит через места, связанные с историей Польши и Литвы.