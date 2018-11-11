Ученые выяснили, какие витамины на самом деле укрепляют иммунитет 11.11.2018, 9:12

После исследования с участием 11 тысяч человек приоритеты в назначении витаминов поменялись.

В результате исследования, которое провела международная группа ученых, было выявлено, что витамин С не является таким полезным, как считалось ранее, пишет orthodox.od.ua.

Как было установлено в результате опытов, проведенных над 11 тысячами людей, витамин С не синтезирует коллаген, который является важной составляющей кожи, костей и зубов и укрепляет организм в целом. Впрочем, аскорбиновая кислота укрепляет стенки сосудов, из-за проницаемости которых человек ощущает слабость, хроническую усталость и ломоту в мышцах и костях.

Было проведено исследование тысячи человек, в течении нескольких лет принимавших либо витамин С, либо цинк. Результаты показали, что употребление витамина С снижало риск заболевания гриппом и ОРЗ на 30-50 процентов, тогда как цинк повышал сопротивляемость болезням у 50-60 процентов людей. Также назначение цинка в первый день после проявления симптомов заболевания значительно снижало его последствия и продолжительность.