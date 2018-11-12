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Алексей Шевченко: Сидоренко? Так можно было и Дуайера не увольнять

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  • 12.11.2018, 10:40
Алексей Шевченко

Задачи у команды КХЛ и национальной сборной прямо противоположны.

Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал назначение Андрея Сидоренко на пост главного тренера минского "Динамо", сообщает pressball.by.

"В "Динамо" Минск определились с главным тренером. И, естественно, приняли самое плохое решение. Главным тренером команды назначен Андрей Сидоренко, который уже работает в сборной Беларуси. При всех возможных вариантах, в Минске выбрали самый неудачный. Совмещение постов никогда не приносило пользу хотя бы потому, что задачи у команды КХЛ и национальной сборной прямо противоположны.

Нельзя добиться результата и там, и там. Удивляет вообще, что Сидоренко опять доверили клуб КХЛ. Во всех командах, где он работал последнее время, у него не было результата. Все было плохо в "Спартаке", "Тракторе", даже в "Дизеле" он ничем не сверкнул. Последнее время тренер работал в Гомеле, но это вообще ничего не означает. Мало ли кто работает в Беларуси. Непонятно, на что рассчитывают в Минске. Так можно было и Горди Дуайера не увольнять", — отметил Шевченко в авторской программе.


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