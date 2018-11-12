Не только генетика: названы главные факторы продления жизни 1 12.11.2018, 13:38

Долгожительство обусловлено не только наследственностью.

Какие вещи продлевают нам жизнь? Иногда совсем простые, в чем смогли убедиться ученые Гарвардского университета. Научные специалисты назвали факторы, которые помогают продлить жизнь, сообщает hronika.info.

Положительное мышление

Позитивное восприятие собственного существования напрямую связано с сокращением уровня стресса и помогает продлить жизнь человеку на семь с половиной лет.

Социальная активность

По словам ученых, активное вовлечение людей в разную деятельность – один из лучших методов, которые помогают продлить жизнь. Конкретно отсрочка выхода на пенсию снижает риск смерти на 11%.

Дети

Положительные эмоции, связанные с родительским опытом, нивелируют последствия стресса и помогают продлить жизнь на два года.

Ходьба

Прогулки ритмичным шагом в объеме 150 минут в неделю оздоровляют сердце и сосуды, и данное обстоятельство добавляет к жизни человека четыре с половиной года жизни.

Активная сексуальная жизнь

С этим аспектом жизни связано существенное снижение риска внезапной смерти.

Употребление кофе

Исследование, проводившееся на острове Икария в Греции, где проживают главные долгожители планеты, показало: 87% долгожителей регулярно употребляют вареный греческий кофе.